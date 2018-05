Garantiert ohne Kapitalismus

Zu jW vom 3. Mai: »Die Stadt will Kapital aus Marx schlagen«

Die im »Jubiläumsjahr« extra eingerichtete »Karl Marx 2018 Ausstellungsgesellschaft mbH« schreckt vor keiner Peinlichkeit zurück. Unter dem Marketingmotto »Marx to go: Trier mit der webbasierten App ›Marx-Guide‹ entdecken« werden auch an die Gewerkschaften Einladungsflyer verschickt. Angepriesen werden »mehr als 300 Veranstaltungen«, »szenische Lesungen, bei denen sich Schauspieler mit Marx’ unterhaltsamen Briefwechseln mit seiner Familie befassen«, »Konzerte, Tanztheater und ein Marx-Musical«. Auch empfohlen: mehr als »40 Vorträge, darunter Themen wie ›Karl Marx zwischen Pfandhaus und Champagner‹ oder ›Wie der Wein Karl Marx zum Kommunisten machte‹ (auf Wunsch inklusive Weinprobe)«. Schirmherr der Landesausstellung: Bundespräsident Frank Walter Steinmeier. Alles garantiert ohne Kapitalismus, vor allem den Hinweis, dass es ihn heute noch geben soll: Es geht um »Leben und Werk des großen Gelehrten in seiner Zeit, dem 19. Jahrhundert« (Ausstellungs-GmbH). Gut, dass Linke auch vor Ort dagegenhalten.

Martin Hornung, Eppelheim

Für das Irrenhaus

Zu jW vom 3. Mai: »›Traurige Farce‹«

Wenn man die Diskussion über das Thema Antisemitismus verfolgt, ist das oft eine wildere Mischung als der phantasiereichste Eintopf. Die Araber sind übrigens auch ein semitisches Volk, und zwar das größte. (…) Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas hat in einigen Dingen wirklich alles durcheinandergebracht. Der Antijudaismus ist durch das Christentum in die Welt gekommen. Der angebliche »Verräter an Jesus« war ein Jude. Aber das Christentum litt lange Zeit unter einer Art vertiefter kollektiver Bewusstseinsspaltung: Man betete einen Juden an und war – zum Teil fanatisch – gegen die Juden. Das ist dann schon etwas für das Irrenhaus! (…) Und die Nazis waren nicht gegen die Juden, weil eine kleine Minderheit von ihnen sehr reich war. Nein, die Nazis waren, schlicht und einfach gesagt, unter anderem extrem kriminelle Kleptomanen und begehrten das Geld und den Besitz dieser wirklich reichen Juden, aber auch der anderen mit bescheidenen und sehr bescheidenen Einkommen! So wird wohl eher ein Schuh daraus, Herr Abbas. Und, lieber Herr Abbas: Sie haben viel zu lange mit Israel und den USA gekungelt. Die verzwickte gegenwärtige Lage ist auch Ihnen zuzuschreiben. Wie wäre es mit einem Israel-Palästina als Einheits- oder Bundesstaat? Da müssten die Israelis zeigen, wie ernst sie es mit der Demokratie meinen, und der israelische Staat würde beweisen müssen, dass er auch ohne Rassismus auskommen kann!

Achim Lippmann, per E-Mail

Kein Gott

Zu jW vom 30. April/1. Mai: »Packt den Marx aus«

Ganz schön demagogischer Artikel (…). Mit Beschimpfungen wie »Kriegs- und Hartz-IV-Partei« in Richtung SPD kommt man dem Ziel einer sozialen Mehrheit im Bundestag sicher nicht näher. Ganz in diesem Stil könnte ich fragen: »Will man die überhaupt, oder ist es nicht doch in der Opposition ohne jede Macht und Verantwortung bequemer?« Gerade auf die einzuschlagen, die nicht nach dem Zigarrenrauch von Altkanzler Schröder stinken, ist auch nicht besonders sinnvoll. (…) An der einen Stelle werden die 300 Marx-Jubiläumsveranstaltungen in Trier in prophetischer Weisheit als sozialdemokratisch weichgespült und als Totfeiern tituliert, um gleich danach zu beklagen, dass auf der SPD-Website kein Hinweis auf Marx’ Geburtstag steht. Was denn nun? Marx sollte doch vor falschen Freunden geschützt werden, die ja offenbar in der SPD vermutet werden, dann müsste doch das in diesem Sinn sein. Wir sollten den Rechtsanwaltssohn Marx, der nie eine Fabrik von innen gesehen hat, nicht zu einem Gott erheben oder auf die blauen Bände des Dietz-Verlages reduzieren. Auch wenn dort ein breites Spektrum seiner Schaffenskraft von Artikeln zur Zeitgeschichte über »Das Kapital« bis zu lästernden Zeilen über Hegel in Briefen an Engels sichtbar wird. Er war vieles und vieles nicht. Brillanter Wirtschaftstheoretiker und Philosoph, untreuer Ehemann, finanziell abgesichert, mal in Frankreich, Belgien und Deutschland, dann Staatenloser. Er war aber kein Menschenfreund und, wie er selber einmal sagte, »kein Marxist!« Auch zum Thema Demagogie und Handeln hat er einen passenden Satz gesagt: »Wenn der Zweck die Mittel heiligt, dann ist der Zweck unheilig!«

Klaus-Jürgen Ledebur, Stuttgart

Keine Alternative

Zu jW vom 28./29. April: »Der Chefkommentator«

Den Artikel über Karl-Eduard von Schnitzler habe ich mit Interesse gelesen. Wie dargestellt, war er (…) sehr umstritten. Ich denke, es hatte DDR-interne Ursachen. So ziemlich jeder DDR-Bürger hat im täglichen Leben gespürt: Was unsere Medien über unsere DDR berichten, stimmt nicht. Es war ja die letzten Jahre zu vieles nur noch geschönt (…). Deshalb lag bei vielen der Schluss nahe: Lügen die Medien über unser Inland, so lügen sie auch über den Westen. An führender Stelle stand (…) Schnitzler. Damit war er Zielscheibe des Frusts. Interessanter Gegensatz für mich als junger Mann war da aber unser »Westbesuch«. Ein Onkel und ein Cousin meines Vaters waren überzeugte Pazifisten und der kommunistischen Idee gegenüber zumindest nicht verschlossen. Waren die bei uns in der DDR zu Besuch, dann wollten die unbedingt Schnitzler gucken. Die haben sich dabei dann immer vor Lachen auf die Schenkel gehauen und gesagt: »Wenn ihr wüsstet, wie recht der Mann hat …« Soviel zur unterschiedlichen Sichtweise und Perspektive auf die Dinge. Ich fand es als junger Mann jedenfalls interessant, und es hat mich davon abgehalten, 1989 in den Westen zu gehen. Auch wenn ich damals von dieser real existierenden DDR irgendwann die Nase voll hatte. Ich wusste, es ist ganz und gar keine Alternative.

Thomas Fenner, per E-Mail