Das Salz der Erde

Wider die blöde und böse Gegenwart: Die Karl-Marx-Festveranstaltung der jungen Welt erntete viel Applaus (v. l.: Frauke und Gina Pietsch, jW-Ladengalerieleiter Michael Mäde, Dietmar Dath) Foto: Jens Schulze

Es kann einem ganz schummrig werden. Was momentan zum Marx-Jubiläum an abenteuerlich zurechtgebogenem und -gelogenem Unrat durch alle kulturindustriellen Kloaken gepresst wird – man könnte meinen, der Ahnherr aller Kommunisten sei ein bärtiger Grüffelo mit dem traurigen Blick Mario Adorfs gewesen, der zwar den Kapitalismus verständlicherweise blöd gefunden, sich dabei aber halt manchmal etwas arg aufgeregt habe.

Akribisch ausgearbeitetes Marx-Programm: Publikum in der Wabe Foto: Jens Schulze

Was man vom jedem Unrechtsverhältnis gegenüber unversöhnlichen Meister der kühlen, analysierenden Wut zu lernen hat, und was man eben nicht bei treudoofen Linksliberalen à la Thomas Piketty oder Ulrike Herrmann liest, stellte die junge Welt, einzige marxistische Tageszeitung des deutschsprachigen Raums, am Samstag in den Mittelpunkt ihrer Festveranstaltung in der Berliner Wabe. Man muss sich mit Marx »seiner Nützlichkeit wegen« befassen, wie das passend gewählte Motto des Abends lautete. Das finden noch immer jede Menge Menschen überzeugend, aller Gegenaufklärung zum Trotz – der Saal war bis auf den letzten Stuhl belegt, manch einer fand nur Platz auf einem Treppchen. Sie wurden nicht enttäuscht. Nach einer kurzen Einleitung durch jW-Chefredakteur Stefan Huth, in der dieser unter anderem auf das Kuriosum verwies, dass der Markt Marxens wahren Wert gar nicht so schlecht taxiert, werden doch für dessen Briefe oder eine »Kapital«-Erstausgabe gerade weit höhere Preise aufgerufen als für jede Originalschrift Martin Luthers, betrat der Schriftsteller und Journalist Dietmar Dath die Bühne für den Festvortrag.

Mit der trotziger Kraft: Gina Pietsch Foto: Jens Schulze

Dath hat erst dieser Tage mit einem exzellenten Einführungsessay (»Karl Marx. 100 Seiten«, siehe jW vom 3.5.) und einer noch nicht abgeschlossenen Serie in der FAZ erneut unter Beweis gestellt, dass er wie nur noch wenige die marxistische Lehre zur Analyse unserer »blöden und bösen« Gegenwart anzuwenden vermag. Durch diese die von Marx formulierten »tiefgreifenden und anwendbaren« Wahrheiten zu retten, führte er aus, sei die große Herausforderung, vor der die schwachen kommunistischen Kräfte momentan stünden. Das gelänge noch immer am besten, indem man sie im Gebrauch halte. Große Überzeugungskraft hätte es etwa, Menschen, welche durch eigene Kämpfen zu Einsichten über Ausbeutung gekommen seien, aufzuzeigen, wie diese Erfahrungen bereits von den sozialistischen Klassikern gemacht und analytisch verarbeitet wurden. Dafür seien die Bedingungen gar nicht mal schlecht: Selbst Hollywood entdecke plötzlich strukturelle Gewaltverhältnisse.

Der Journalist Dietmar Dath hielt am Samstag den Festvortrag Foto: Jens Schulze

Wie Marx zu wissen, dass die Kräfte, welche jene Gewaltverhältnisse brechen wollten, dafür auch unfriedliche Mittel benötigen, dürfe allerdings keineswegs dazu verführen, imperialistische Kriegspolitik zu unterstützen. Die imperialistischen Mächte planten nicht einfach Kriege, die dann notwendig losbrächen, sowenig wie sie in diese schlidderten – dialektisch vermittelt würde vielmehr »geplant zu schliddern«. Ähnliches führte jW-Redakteur Sebastian Carlens zur selben Zeit auf Einladung der jW-Leserinitiative in Chemnitz aus.

Mit dem von Marx nicht zu trennenden Friedrich Engels erinnerte Dath zugleich daran, dass gerade die Analyse der Niederlage elementarer Bestandteil kommunistischer Theorie sei. Nach der Konterrevolution und der welthistorischen Niederlage von 1989/90 gelte es deshalb weiter das Erbe der sozialistischen Staatenwelt anzunehmen und zu verteidigen: »Ohne Marx hätte es diejenigen nie gegeben, die Hitler aufhielten. (…) Heute darf es sie nicht mehr gegeben haben. Doch es hat sie gegeben und es wird nicht umsonst gewesen sein.«

Ein Lied über das bei allen Niederlagen nicht Zurückstecken, die immer neuen Anläufe, das Weiterlernen und Weiterkämpfen, so hart die Gewalt zuschlägt, war denn auch der Höhepunkt des musikalischen Teils des Abends. Wie Gina Pietsch zur Klavierbegleitung ihrer Tochter Frauke »Die Ballade von Joss Fritz oder Legende von der revolutionären Geduld und Zähigkeit und vom richtigen Zeitpunkt« (Franz Josef Degehardt) intonierte, perfekt getimt und mit der trotzigen Kraft des unbedingten Glaubens an die Menschwerdung der Spezies, so sehr diese auch an ihrer Abschaffung arbeitet, quotierten selbst die konservenpopsozialisierten Jüngeren im Publikum mit heftigem Beifall. Ihre Interpretationen von »The Salt of the Earth« (Rolling Stones) und »La Plegaria a un Labrador« (Víctor Jara) standen dem kaum nach. Pietsch demonstrierte in ihrem wie immer akribisch ausgearbeiteten Marx-Programm, das in der Wabe seine offizielle Premiere hatte, zu welchen gleichsam unterhaltsamen, einnehmenden und intellektuell anregenden ästhetische Erfahrungen tatsächliche Liedkunst fähig ist. Der Widerspruch zur verkaufsstarken Alltagsbeschallung könnte stärker nicht sein: Am Mittag konnte man im »Berliner Fenster« der U-Bahn lesen, ein Live­album Helene Fischers stünde auf Platz eins der Verkaufscharts. Es kann einem ganz schummrig werden.