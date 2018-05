Gezielte Provokation

Antichinesische Restriktionen: US-Behörden haben jeglichen Handel mit dem Elektronikkonzern ZTE verboten (Inneres eines Smartphones des Unternehmens) Foto: REUTERS/Carlo Allegri

Ohne einen Durchbruch sind die Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und China über eine Beilegung des schwelenden Handelskonflikts am Freitag zu Ende gegangen. Manches spricht dafür, dass die Regierung von US-Präsident Donald Trump damit ihr Ziel erreicht hat. Denn Washington geht es nicht wie behauptet nur um die Verringerung seines Außenhandelsdefizits, sondern um viel mehr.

Chinas Außenhandelsüberschuss wird – ebenso wie derjenige der BRD – schon seit Jahren von einer Reihe von Staaten kritisiert. Anders als Deutschland, dessen Exportplus beinahe jedes Jahr neue Rekordhöhen erreicht, hat die Volksrepublik inzwischen umzusteuern begonnen. Ihre gesamten Ausfuhren überstiegen die Einfuhren nach einem Höchstwert von 594 Milliarden US-Dollar im Jahr 2015 dank einer raschen Steigerung der Importe nach China bereits 2016 nur noch um 510 Milliarden, 2017 um 421 Milliarden US-Dollar. Entsprechend ging beispielsweise das Defizit der EU-Länder im Handel mit dem 1,4-Milliarden-Einwohner-Staat von 2016 auf 2017 um rund vier Prozent zurück. Nur im Falle der Vereinigten Staaten hat die chinesische Importsteigerung nichts gebracht: Das Defizit der USA stieg von 2016 bis 2017 weiter an und erreichte laut deren Angaben 375 Milliarden US-Dollar.

Allerdings weisen Beobachter schon lange darauf hin, dass Washingtons Statistiken das reale Geschehen verzerren. Oft genannt wird das Beispiel Apple: Der US-Konzern lässt in China Teile aus aller Welt zu »I-Phones« zusammenschrauben. In die US-Handelsbilanz fließt allerdings nicht der chinesische Anteil an der Wertschöpfung, sondern fast der gesamte Wert des Gerätes ein. Britische Experten gehen davon aus, dass das tatsächliche US-Handelsdefizit gegenüber China um ein gutes Drittel niedriger als nach offiziellen Angaben liegt.

Die US-Delegation um Finanzminister Steven Mnuchin, Handelsminister Wilbur Ross und den Handelsbeauftragten Robert Lighthizer, die am Donnerstag und Freitag in Beijing mit Liu He, dem neuen Wirtschaftsberater von Staatspräsident Xi Jinping, verhandelte, hat sich von solcherlei Einwänden nicht umstimmen lassen – auch nicht davon, dass das Defizit von einem Dutzende Milliarden Dollar schweren US-Überschuss aus dem Verkauf von Dienstleistungen nach China spürbar reduziert wird. Washington verlangt nun vielmehr Berichten zufolge, dass Beijing das Handelsdefizit bis 2020 nicht nur um die ursprünglich geforderten 100, sondern sogar um 200 Milliarden US-Dollar senkt. Die chinesische Regierung hat angeboten, ihre Importzölle auf Autos zu reduzieren; das käme aber überwiegend deutschen Kfz-Herstellern zugute. Außerdem hat sie darauf verwiesen, es wäre viel einfacher, mehr zu importieren, wenn Washington nicht aus politischen Gründen den Verkauf begehrter Hightech-Produkte in die Volksrepublik verböte. Daran ist allerdings gegenwärtig nicht zu denken.

Ganz im Gegenteil. Bei den Gesprächen in Beijing hat die US-Delegation nicht nur auf ihren Positionen beharrt, sondern, wenn die Berichte zutreffen, die am Wochenende nach außen drangen, auch noch draufgesattelt. »Natürlich« besteht Washington weiterhin darauf, dass Beijing den Technologietransfer aus den USA stark einschränkt. Hinzu kommt nun, dass es sämtliche Zölle senken soll, bis sie auf dem Niveau derjenigen der Vereinigten Staaten oder darunter liegen – was die chinesische Volkswirtschaft freilich ruinieren würde. Last but not least soll die chinesische Regierung sämtliche Subventionen für Hightech-Unternehmen einstellen. Vor allem die letzten beiden Forderungen sind indiskutabel: Kein Staat der Welt, der eine wie auch immer geartete eigenständige Politik treiben will, könnte sich seine Zölle sowie seine Wirtschaftspolitik von einer äußeren Macht diktieren lassen. Beijing hat im Gegenzug gefordert, chinesische Investitionen in den Vereinigten Staaten nicht mehr weiter zu diskriminieren und auch sonstige Restriktionen, unter denen chinesische Firmen dort leiden, aufzuheben. Dabei geht es etwa darum, dass die US-Behörden kürzlich jeglichen Handel mit dem chinesischen Elektronikkonzern ZTE verboten haben – übrigens zu Lasten der US-Industrie. ZTE kaufte bisher über die Hälfte der in seinen Werken verarbeiteten Chips bei der US-Konkurrenz.

Worauf zielt die Regierung Trump, wenn sie Forderungen stellt, die kein auch nur halbwegs souveräner Staat erfüllen kann? So mancher Beobachter argwöhnt inzwischen, es gehe nur darum, die Gespräche platzen zu lassen, um dann – behauptend, man habe ja alles versucht – völlig freie Hand zu haben, wofür auch immer. Weitgehend Einigkeit herrscht bei internationalen Kommentatoren dahingehend, dass der US-Präsident vor allem Beijings Masterplan »Made in China 2025« sabotieren will, mit dem die technologische Entwicklung der Volksrepublik einmal mehr beschleunigt werden soll. Das Land ist tatsächlich dabei, sich zumindest ökonomisch zur globalen Führungsmacht aufzuschwingen, und das will Washington um jeden Preis verhindern.

Der China-Experte Eberhard Sandschneider, langjähriger Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), bis heute Mitglied im Beirat der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, hat die Lage gegenüber der Deutschen Welle am Donnerstag letzter Woche trocken bilanziert: »Wir kommen in die heiße Phase der Eröffnung eines geopolitischen Konflikts, den beide Seiten hoffentlich friedlich und kooperativ lösen.«