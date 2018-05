Mädchen in Indien brutal ermordet

Neu-Delhi. 15 Tatverdächtige sind in Indien nach der mutmaßlichen Vergewaltigung und dem Mord an einer 16jährigen festgenommen worden. Fünf Verdächtige seien auf der Flucht, teilten lokale Behörden im Bundesstaat Jharkhand am Sonnabend mit. Das Mädchen sei am Freitag in seinem Haus seiner Familie im Bezirk Chatra bei lebendigem Leib verbrannt worden, erklärte der stellvertretende Bezirkschef von Chatra. Mutmaßlich sei es in der Nacht zuvor vergewaltigt worden. (dpa/jW)