Harter Wahlkampf

Wahlplakat mit Hisbollah-Vorsitzenden Hassan Nasrallah und dem Chef der Amal-Bewegung Nabih Berri (Beirut, 4.5.2018) Foto: Jamal Saidi/REUTERS

Am letzten Tag vor den Parlamentswahlen im Libanon sollte der Wahlkampf am Sonnabend nicht mehr fortgesetzt werden. Ab Mitternacht waren Medien, Parteien und Kandidaten angehalten, entsprechende Berichte, Interviews, Stellungnahmen oder Wahlwerbung zu unterlassen. Nicht alle hielten sich daran.

Vor allem Auto- und Motorradfahrer taten ihre Meinung kund, indem sie an ihren Fahrzeugen Fahnen der verschiedenen Parteien angebracht hatten. Die englischsprachige Zeitung Daily Star zeigte auf der Titelseite der Wochenendausgabe einen lächelnden Ministerpräsidenten Saad Hariri in einem Meer blauer Fahnen seiner Zukunftspartei. In der »Hauptstadt des Widerstandes und der Befreiung«, Bint Dschubail im Süden des Landes, kurvten Autokonvois mit Fahnen der Hisbollah und der Amal-Bewegung durch die Straßen.

Am Freitag, dem letzten Tag des aktiven Wahlkampfes, verschärften sich die verbale Auseinandersetzung. Hariri, dessen Zukunftspartei bisher regiert, warnte die Stimmberechtigten mit drastischen Worten davor, die Hisbollah zu wählen: »Aus dem Herzen Beiruts« rief er alle, die seinen am 14. Februar 2005 bei einem Anschlag ums Leben gekommenen Vater Rafik Hariri »lieben« auf, für ihn, Saad, zu stimmen. Er und seine Zukunftspartei würden überall im Land angegriffen. Doch »die Würde Beiruts steht nicht zum Verkauf«, so Hariri. Beirut werde »für die Liste der Zukunftspartei stimmen«. Beirut dürfe »nicht denen übergeben werden, die beschuldigt sind, Rafik Hariri ermordet zu haben«. Ein internationales Tribunal erhob – ohne dass es Beweise gibt – Anschuldigungen gegen die Hisbollah, für den damaligen Anschlag verantwortlich zu sein.

Sowohl Parlamentspräsident Nabih Berri von der Amal-Bewegung, die mit der Hisbollah verbündet ist, als auch der einflussreiche Drusenführer Walid Dschumblat hatten Hariri für seine wiederholten Angriffe auf die Hisbollah kritisiert und diesen daran erinnert, dass er als Ministerpräsident in den vergangenen Jahren eine erfolgreiche Regierung der nationalen Einheit mit der Hisbollah geführt und dem Land damit einen Krieg wie in Syrien erspart habe.

Der Hisbollah-Vorsitzende Hassan Nasrallah hatte der Zukunftspartei und ihren Verbündeten vorgeworfen, den Libanon in immense Schulden gestürzt und das Land heruntergewirtschaftet zu haben. Er kündigte einen Kampf für »transparente Regierungsführung« und gegen Korruption an. Nasrallah warf den politischen Gegnern zudem vor, die islamistischen Kämpfer in Syrien aufgerüstet und unterstützt zu haben. Tatsächlich waren, wie damals auch westliche Medien berichteten, große Teile der Waffenlieferungen für die »moderate Opposition« in dem Nachbarland 2012 und 2013 über den Nordlibanon, der von Hariri-Anhängern weitgehend kontrolliert wird, nach Homs und in andere Teile Syriens geschmuggelt worden.

Die anhänger der Hisbollah und die der Zukunftspartei stehen sich vor allem in der Bekaa-Ebene und in Teilen Beiruts gegenüber. Unter Rafik Hariri hatte die Zukunftspartei sämtliche ehemals drei Wahlbezirke in der libanesischen Hauptstadt gewonnen. Nun wurde sie in nur noch zwei Wahlkreise aufgeteilt, in denen insgesamt neun Listen kandidieren. Hariri, der von Saudi-Arabien, Frankreich und den USA unterstützt wird, warnte davor, dass Beirut von seinen politischen Gegnern übernommen werde und die Zukunft des Landes damit in Frage gestellt werden könne.

Die rund 80.000 Stimmen der im Ausland registrierten Wähler waren bereits vor dem offiziellen Wahltermin am gestrigen Sonntag in der libanesischen Zentralbank eingetroffen. Dort sollten sie bis Sonntag abend ausgezählt werden.

Viele »Beirutis«, wie die Bewohner der Hauptstadt auch genannt werden, machten sich am Sonnabend auf den Weg in ihre Heimatdörfer, wo sie für die Wahlen registriert sind. Die Schnellstraße in den Süden des Landes glich streckenweise einem Fahnenmeer von Hisbollah und Amal, deren politische Dominanz im Südlibanon unumstritten ist.

Sie werde auf jeden Fall wählen gehen, sagte gegenüber junge Welt Ghada, eine 36jährige Verkäuferin in einem Geschäft im Zentrum von Bint Dschubail. »Die Wahlen sind für uns alle wichtig, wir müssen abstimmen gehen. Für Frieden, für Frieden und noch einmal für Frieden und für Arbeit. Damit wir leben können.«

Am Sonntag morgen öffneten die Wahllokale um 7.00 Uhr, in manchen Bezirken waren sie schon um 9.00 Uhr überfüllt. Die ersten Ergebnisse wurden nach jW-Redaktionsschluss erwartet.