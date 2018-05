Quetta. Bei Explosionen in zwei Kohlebergwerken im Südwesten Pakistans sind mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen. Elf weitere Bergarbeiter seien bei den Unglücken in der Provinz Belutschistan verletzt worden, teilten die Behörden am Sonntag mit. Die Explosionen hatten sich am Sonnabend im Abstand von wenigen Stunden ereignet. (AFP/jW)