Einheitliche Zeit in beiden Koreas

Pjöngjang. Knapp drei Jahre nach der Einführung einer eigenen Standardzeit in der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) laufen die Uhren in beiden Koreas wieder synchron. Als Zeichen der Entspannung stellte die DVRK am Sonnabend die Uhren um eine halbe Stunde vor. Unterdessen hat das Weiße Haus am Freitag bekanntgegeben, dass sich US-Präsident Donald Trump am 22. Mai mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Moon Jae In in Washington treffen werde. (dpa/jW)