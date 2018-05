Angriff auf Asylrecht

Rechts von ihnen ist nur noch die Wand: Horst Seehofer und Alexander Dobrindt wettern wieder einmal gegen Geflüchtete (CSU-Tagung am 4. Januar in Seeon) Foto: Michaela Rehle/REUTERS

Im Windschatten der medial aufgebauschten Debatte um eine zunächst verhinderte Abschiebung in der baden-württembergischen Kleinstadt Ellwangen meldeten sich am Wochenende prominente Vertreter der Unionsparteien mit weitgehenden Vorschlägen zur weiteren Aushöhlung des Asyl- und Bleiberechts zu Wort.

So forderte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, nur noch jenen Ländern Entwicklungshilfe zu gewähren, die sich bereit erklären, abgelehnte Asylbewerber wieder einreisen zu lassen. »Wir können nicht auf der einen Seite Entwicklungshilfe bezahlen und auf der anderen nehmen diese Länder diese Leute nicht zurück«, so Kretschmer. Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) schlug vor, Zahlungen an Drittstaaten von deren Bereitschaft zur Zusammenarbeit in der Asylpolitik abhängig zu machen. »Unkooperatives Verhalten darf nicht durch Entwicklungshilfe begünstigt werden«, sagte er der FAS. Sowohl Kretschmer als auch Herrmann plädierten für die Umstellung der Unterstützungsleistungen für Geflüchtete hierzulande von Geld- auf Sachleistungen.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt nutzte die Gunst der Stunde, um gegen die anwaltliche Vertretung von Flüchtlingen zu wettern. Es gebe eine »aggressive Anti-Abschiebe-Industrie« in Deutschland, behauptete er gegenüber der Bild am Sonntag. Wer mit Klagen versuche, die Abschiebung von Kriminellen zu verhindern, arbeite nicht für das Recht auf Asyl, sondern gegen den gesellschaftlichen Frieden, so Dobrindt.

Die Flüchtlingshilfeorganisation Pro Asyl reagierte in einer Pressemitteilung. Es sei »Kern eines Rechtsstaates, dass Behördenentscheidungen von unabhängigen Gerichten überprüft werden«. Mehr als 40 Prozent aller Klagen gegen die Ablehnung von Asylanträgen und die Androhung der Abschiebung hätten im letzten Jahr vor Gericht Erfolg gehabt, erklärte Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt. »Grund- und Menschenrechte gelten nicht nur für Deutsche, dazu gehört auch ein effektiver Rechtsschutz.«

Scharf wandte sich auch der Linken-Bundestagsabgeordnete Jan Korte in einer Pressemitteilung vom Sonntag gegen den Vorstoß des CSU-Politikers: »Zu der üblichen CSU-Hetze via Sonntagszeitung kommt jetzt , dass Alexander Dobrindt ein Problem mit dem Rechtsstaat hat«, kritisierte Korte. »In einem Rechtsstaat hat jeder Anspruch auf ein faires Verfahren. Dazu gehört, dass Menschen von Rechten Gebrauch machen können. Ein demokratischer Rechtsstaat funktioniert dann besonders gut, wenn es vielen Politikern nicht passt. Rechtsstaat und demokratische Rechte müssen gegen eine autoritäre CSU verteidigt werden.« (Quelle: dpa)