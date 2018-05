»Wir vergessen nicht und werden nicht verzeihen«

Am Tag danach: Trauernder Mann vor dem Gewerkschaftshaus (3. Mai 2014) Foto: Gleb Garanich/REUTERS

Sie waren am 2. Mai 2014 auf dem Kulikowo-Platz vor dem Gewerkschaftshaus, wo damals ein Protestlager stattfand, das von den Rechten angegriffen wurde?

Ja. Allerdings konnte ich mich mit vielen anderen in die Seitenstraßen flüchten, als die Schlägertruppen das Camp stürmten. Einige meiner Freunde versuchten sich ins Gewerkschaftshaus zu retten und bezahlten das mit ihrem Leben.

Der Tag des Massakers jährte sich nun zum vierten Mal. Es heißt, dass an diesem 2. Mai – über den ganzen Tag verteilt – mindestens 10.000 Menschen hier waren, um Blumen niederzulegen und der Ermordeten zu gedenken.

Ja, das ist schon beachtlich, es werden von Mal zu Mal mehr.

Aber es gab keine Kundgebung, keine Musik, keine Fahnen, keine Reden.

Das war den Initiatoren ausdrücklich untersagt worden. Die Auflagen sind streng.

Drei Stunden später zog ein »Marsch für Ordnung« durch die Stadt: Vertreter des »Rechten Sektors«, der Partei Swoboda und anderer faschistischer Organisationen, die sich »Pa­trioten« nennen. Sie trugen Fahnen, brüllten lautstark Parolen, und aus den Boxen eines Führungsfahrzeuges dröhnten martialische Gesänge. Dort hatte es scheinbar keine solchen Auflagen gegeben.

Man sieht, wer hier die Macht und das Sagen hat. Es war auch viel Polizei zur Begleitung da, aber nach meiner Wahrnehmung waren mehr »Sicherheitskräfte« auf dem Kulikowo-Platz und in der Umgebung unterwegs. Natürlich nur zum Schutz der Besucher dieser Erinnerungsveranstaltung.

Wie damals auch die gejagten Opfer zu ihrem Schutz verhaftet worden waren …

Unmittelbar nach dem Massaker hatte der Übergangspremier Arsenij Jazenjuk erklärt, dass es sich um eine gut geplante Aktion des russischen Geheimdienstes gehandelt hätte, um eine Provokation. Deshalb wurden anschließend 180 Beteiligte des Antimaidan verhaftet. Etwa 2.000 Menschen zogen am 4. Mai protestierend vor das Zentralgefängnis, stürmten die Tore und befreiten 120 dieser Häftlinge, die anderen 60 befanden sich woanders. Im Laufe der Jahre wurden die übrigen entlassen. Sie wurden vor den Gefängnistoren von Rechten mit Knüppeln erwartet. Aktuell befinden sich noch zwei in Haft.

Was wirft man ihnen vor?

Das ist der springende Punkt. Sowohl die strafrechtlichen wie auch die politischen Untersuchungen brachten nichts. Dreimal wechselte die Untersuchungskommission, die Richter wurden ausgetauscht. Die Vorwürfe sind erfunden und haltlos.

Wie die Morde auf dem Maidan in Kiew wird auch hier nicht aufgeklärt, die Untersuchungen werden verschleppt, man will Gras darüber wachsen lassen.

Das werden wir nicht hinnehmen, wir vergessen nicht und werden nicht verzeihen. Und Versuche, durch Aktionismus den Eindruck zu vermitteln, dass es bei der Aufklärung vorangehe, stoßen auf Widerstand. So sollen jetzt 33 Opfer exhumiert werden, was die Angehörigen jedoch vehement ablehnen.

Warum?

Lässt sich dadurch vielleicht aufklären, wer das Gas eingesetzt hat und woher es kam? Und warum bei den Leichen Arme und Köpfe verbrannt waren, die Körper hingegen keine Brandspuren aufwiesen?

Anmelder der Gedenkveranstaltung waren die »Gruppe 2. Mai« und »Mütter der Verstorbenen«, Sie sind Präsident von »Global Rights of Peaceful People«.

Es gibt mehrere Vereinigungen, die sich um die Aufklärung der Vorgänge bemühen, weil bis heute Lügen und Märchen verbreitet und die Opfer und Oppositionellen geächtet werden, die Täter und ihre Hintermänner hingegen sollen ungestraft davonkommen.

Wir selbst verstehen uns als internationale Plattform, die in mehreren europäischen Ländern aktiv ist. Etwa 25 Vertreter aus verschiedenen Staaten haben sich im vorigen Jahr in München zusammengefunden und mich zum Präsidenten gewählt. Auch in Deutschland gibt es bereits eine Gruppe, die sich um Zulassung bemüht.

Sind auch Russen dabei?

Die Frage habe ich erwartet. Klares Nein, es gibt auch kein russisches Geld. Wir haben nichts gegen Russen. Doch wir wollen nicht diesem billigen Propagandaargument Vorschub leisten, wir würden nicht ukrainischen, sondern russischen Interessen dienen. Die Opfer am 2. Mai waren Bürger Odessas. Einigen hatte man nach dem Tod russische Pässe unterzuschieben versucht. Interview: