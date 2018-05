Die Revolution geht weiter

Zu jW vom 27. April: »Impressionen aus ­Havanna«

Man kann sich für diesen Artikel nur wünschen, dass er auch von denjenigen gelesen wird, die im Auftrag der Konzernmedien versuchen, durch Spekulationen über den Anbruch einer »Nach-Castro-Ära« von den realen Verhältnissen in Kuba und der eigentlichen Ursache für die noch bestehenden wirtschaftlichen Engpässe, nämlich die US-Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade, abzulenken. Schon als sich Fidel Castro (...) durch einen unglücklichen Sturz von der Rednertribüne einen Arm gebrochen hatte, ging vor allem in Miami der Hype um den bevorstehenden Umsturz des so verhassten Castro-Regimes los, um wieviel mehr bei seiner schweren Erkrankung und nach seinem Rücktritt. Aber auf Kuba selbst ging das Leben weiter, und man konnte in Havanna bei zufälligen Gesprächen mit der Bevölkerung ähnliches erleben wie Autor Volker Hermsdorf jetzt nach dem Wahlerfolg von Miguel Díaz-Canel. Hoffnung machend für die von ihm angekündigte »Kontinuität« in der Verfolgung der humanistischen Ideale der Revolution ist natürlich auch, dass jetzt so viele junge Kubaner in die Nationalversammlung gewählt wurden, wie die zitierte junge Abgeordnete.

Josie Michel-Brüning, per E-Mail

Ausnahme Trier?

Zu jW vom 30. April/1. Mai: »Packt den Marx aus«

Dass sich die Honoratioren der Stadt Trier getrauen, dieses Denkmal für Karl Marx an seinem Geburtstag am 5. Mai von seinen Hüllen zu befreien, verdient unsere volle Hochachtung. Immerhin kann es wohl als positives Zeichen dafür gewertet werden, dass sich hier noch ein Rest historischen Denkens in den Köpfen der leitenden Stadtbeamten bewahrt hat. Angesichts der seit der (konter-)revolutionären Entwicklung eingetretenen Veränderung im Denken und Handeln unserer »hohen Führungsfiguren« ist das eine beispielhafte, positive Ausnahme. Die Regel im östlichen Teil dieses mit einer »freiheitlich-demokratischen Grundordnung ausgestatteten neuen großen Deutschlands« dürfte eher das Gegenteil einer solchen Handlung sein. Wie viele Antifaschisten ehrende Denkmäler und Straßennamen sowie andere Erinnerungsstücke wurden schon versteckt, total gelöscht und anderweitig dem Erinnerungspotential der braven Bürger entzogen? Sinn und Zweck solcher Maßnahmen ist (immer noch): Abscheu wecken vor der DDR – möglichst bis in alle Ewigkeit. Trier scheint eine Ausnahme zu werden!

Dr. Günther Freudenberg (diese Zuschrift erreichte uns über die neue ­Kommentarfunktion für Onlineabonnenten)

Streit beenden

Zu jW vom 30. April/1. Mai: »Packt den Marx aus«

Der globale Gütermarkt treibt weniger konkurrenzfähige Länder in die Schuldenfalle, während Hightechstandorte wie Deutschland und Länder mit niedrigen Sozialstandards extreme Exportüberschüsse erzielen. Sie bescheren dort einer Minderheit Reichtum und starken Einfluss auf Politik und Medien. Die Finanzwirtschaft komplettiert die Herrschaft der Märkte, weil in sie unaufhörlich Geld fließt, z. B. durch Geldanlagen bei den Fonds. Jedes Land benötigt daher Rückflüsse in Form von Investitionen. Also müssen den Investoren hohe Renditen, sprich niedrige Sozial- und Umweltstandards, geboten werden. Die SPD und andere Parteien und teils auch die Gewerkschaften haben sich diesen »Sachzwängen« unterworfen. Diese können nur durch Zusammenarbeit aller verantwortungsvollen Kräfte durchbrochen werden. Der Streit zwischen Reformern und Revolutionären ist zu beenden. Ob das Ziel einer gerechten und funktionierenden Gesellschaft letztlich durch gesellschaftlichen Konsens, durch Klassenkampf oder durch beides (oder gar nicht) erreicht wird, weiß niemand. (…)

Hans Oette, Neuenstadt

Grundgesetz des Lebens

Zu jW vom 2. Mai: »Philosophie der Praxis«

Es stimmt nicht, wenn eingangs gesagt wird: »Die Natur schaffen wir uns selbst, indem die Gattung Mensch sie ständig verändert«, und: »Wir können uns zu den Naturverhältnissen frei verhalten«. Spätestens seit Darwin sollten wir es besser wissen. Die von Darwin aufgedeckten Gesetzmäßigkeiten der Evolution haben ihren schließlichen Sinn und Zweck in der Anpassung. Sie sind umfassender als die von Marx, gelten auch für die Gattung Mensch (wenn auch in spezifischer Form), sind den von Marx aufgedeckten Gesetzmäßigkeiten übergeordnet. Das Gesetz der Anpassung ist das grundlegende Entwicklungsgesetz allen Lebens, auch des gesellschaftlichen, menschlichen. Eine Gattung, die nicht in der Lage – oder willens – ist, sich den Naturgesetzen anzupassen, geht unter. Und die gesellschaftliche Organisation des Menschen ist das Organ dieser Anpassung. Oder anders herum: Die gesellschaftliche Organisation des Menschen hat bei Strafe des Untergangs ihre Bedingung, ihre Funktion, ihre historische »Aufgabe« in der Anpassung an die Gesetzmäßigkeiten der Natur. So wird die gesellschaftliche Organisation des Menschen zur Probe darauf, ob der Mensch eine Fehlleistung der Natur ist oder nicht.

Rolf Jüngermann, Gelsenkirchen

Schlagende Argumente

Zu jW vom 3. Mai: »Partymeilen und Protest«

Als Teilnehmer der 1.-Mai-Demo in Dortmund wurde ich Zeuge von ungewöhnlichem Elan und Kampfgeist des DGB. Allerdings richteten sich diese nicht gegen den »Tarifpartner« bzw. das Kapital, sondern gegen linke Kritiker. Insbesondere das Transparent »Deutschlands Erfolg auf unsere Kosten – dabei hilft der DGB« und Parolen wie »Hartz vier, das wart ihr« (Gruppe K) erinnerten den DGB an »schlagende« Argumente wie das Hausrecht und die Herren von der Schutzpolizei, die dann auch anrückten. Das kam allerdings zum Leidwesen des DGB bei vielen anderen Teilnehmern nicht gut an, insbesondere bei der Partei Die Linke und den kurdischen Genossen. Tja, lieber DGB, wer sagt es denn: Kampfgeist ist doch vorhanden. Die Stoßrichtung könnte gegebenenfalls noch einmal überprüft und verändert werden.

Klaus Hecker, per E-Mail