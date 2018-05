Unsoziales Geschäftsmodell

Mit öffentlichen Zuschüssen reich geworden: Amazon-Boss Jeffrey Bezos (Protestaktion in Berlin, 24. April) Foto: Fabrizio Bensch/REUTERS

Wie es sich wohl anfühlt, wenn man abends bereits ahnt, dass man zum Frühstück ein paar Milliarden Euro reicher ist? Amazon-Chef Jeffrey »Jeff« Bezos sollte an derlei gewöhnt sein. In der Vorwoche hatte der Gründer des weltweit führenden Onlinehändlers die Quartalsbilanz seines Konzerns präsentiert. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 43 Prozent auf 51 Milliarden US-Dollar, der Gewinn verdoppelte sich auf über 1,6 Milliarden US-Dollar.

Seinen persönlichen »Lohn« strich Bezos dann in der Nacht zu Freitag ein. Der nachbörsliche Kursanstieg spülte dem Großaktionär mal eben zwölf Milliarden US-Dollar zusätzlich in die Privatkasse. Als davor schon reichster Mensch auf Erden darf er jetzt schätzungsweise 134 Milliarden US-Dollar (111 Mrd. Euro) sein eigen nennen.

Wohin mit soviel Geld? Die angeblich 35 Millionen US-Dollar, die Bezos gerade in eine neue Villa mit 25 Bädern und elf Schlafzimmern steckt, hat er jedenfalls schnell wieder reingeholt. Bei Einnahmen von 36.720 US-Dollar pro Minute, wie die Süddeutsche Zeitung (SZ) errechnet hat, braucht er dafür nicht einmal einen Tag. Aber soviel Reichtum hat auch »Kehrseiten«. So verpflichtet ein Gesetz die größten US-Unternehmen offenzulegen, was sie ihren Angestellten im Mittel bezahlen. Im Fall Amazon beträgt der sogenannte Median-Jahresverdienst derzeit 28.446 US-Dollar (23.785 Euro). Die Hälfte der Beschäftigten bekommt mehr, die andere Hälfte weniger. Mitunter bekommt ein Amazon-Arbeiter in einem Jahr halb so viel, wie sein Boss in der Minute.

Solche Verhältnisse kann man obszön finden oder wie der Axel-Springer-Verlag zum Anlass nehmen, den Amazon-CEO als »außergewöhnlich innovative« Persönlichkeit zu ehren, die sich ihrer »gesellschaftlichen Verantwortung« stelle (siehe jW vom 26. April).

Aus einem jüngeren Beitrag des US-Onlineportals The Intercept wird ersichtlich, wie der Handelsgigant in den USA zu Macht und Größe gelangte. Demnach bezog 2017 jeder dritte Amazon-Beschäftigte in Arizona und jeder zehnte in Ohio und Pennsylvania mindestens in einem Monat des Jahres Essensmarken, um nicht zu verhungern. The Intercept hat in 30 US-Bundesstaaten nachgefragt, wie viele Mitarbeiter welcher Unternehmen im Lebensmittelhilfeprogramm SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) registriert sind. Lediglich sechs Staaten haben Zahlen vorgelegt, in allen gehört jedoch Amazon zu den 20 Firmen, deren Beschäftigte am häufigsten Unterstützung beanspruchen müssen. Dabei kann sich der Konzern nicht herausreden, Machenschaften von Subunternehmen oder Personalverleihern seien schuld. Nach eigenen Angaben beschäftigt Amazon in den USA zu 90 Prozent direkt angestellte Vollzeitkräfte.

Vom staatlichen Lebensmittelhilfeprogramm will der Konzern übrigens auch noch auf andere Weise profitieren. Dem Intercept-Bericht zufolge will Amazon nach einem Pilotprojekt in acht Bundesstaaten noch in diesem Jahr damit beginnen, in den ganzen USA von seinen Kunden SNAP-Gutscheine anzunehmen, wenn diese Lebensmittel bestellen. Der Onlinehändler lässt sich sein menschenunwürdiges Geschäftsmodell somit doppelt alimentieren.

Überhaupt verdankt Amazon seinen Aufstieg in weiten Teilen öffentlichen Geldern. Laut The Intercept strich man in den USA bisher rund 1,2 Milliarden US-Dollar in Form von Subventionen, Steuererleichterungen und Infrastrukturmaßnahmen ein. Die Geber versprechen sich davon neue Jobs, mehr Wirtschaftskraft und höhere Steuereinnahmen. Allerdings werden angekündigte Maßnahmen meistens nicht umgesetzt. So sicherte sich der Konzern vom Bezirk Miami-Dade im Vorjahr insgesamt 6,5 Millionen US-Dollar an Zuschüssen im Gegenzug für das Versprechen, ein Versandzentrum mit 2.300 Arbeitsplätzen bei einem jährlichen Durchschnittslohn von 37.000 US-Dollar für die Beschäftigten hochzuziehen. Nach Abschluss der Verhandlungen dampfte Amazon die Standortpläne jedoch ein: Nun sollen nur noch 1.000 Menschen Arbeit finden zu einem Salär, das maximal 27.500 und mindestens 24.018 US-Dollar im Jahr betragen soll. Eine vierköpfige Familie bewegt sich mit einem solchen Einkommen an der US-Armutsgrenze.

Auch hierzulande beweist der Onlinehändler seine »gesellschaftliche Verantwortung«. Etwa mit der hartnäckigen Weigerung, Tarifverhandlungen aufzunehmen. Und wo, wie im Versandzentrum in Leipzig, der Widerstand gegen schlechte Bezahlung und Dauerüberwachung stärker wird, werden Kritiker einfach aus dem Unternehmen geekelt. »Seit letztem Jahr geht das ganz massiv vonstatten«, erklärte der zuständige Verdi-Gewerkschaftssekretär Thomas Schneider am Donnerstag gegenüber jW. Zum Beispiel würden Beschäftigten gezielt Arbeiten zugeteilt, die sie »physisch und psychisch kaputt machen«. »Dann wird ihnen gekündigt, und wenn nötig befördert man sie mit Abfindungen vor die Tür«, kritisiert Schneider.