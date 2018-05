Muharrem Ince tritt für CHP gegen Erdogan an

Ankara. Die kemalistische türkische Oppositionspartei CHP stellt Muharrem Ince als Kandidaten gegen Recep Tayyip Erdogan auf. Der Abgeordnete aus Yalova wurde am Freitag morgen von der CHP-Fraktion für die Präsidentschaftswahl am 24. Juni nominiert, wie der Parteivorsitzende Kemal Kilicdaroglu bei einer Kundgebung in einer Sporthalle in Ankara verkündete. Ince sagte, er wolle ein »unparteiischer Präsident« für alle 80 Millionen Bürger der Türkei zu sein. (AFP/jW)