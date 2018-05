Erneut Sexualmorde an Mädchen in Indien

Neu-Delhi. Der Oberste Gerichtshof Indiens hat am Dienstag die obersten Gerichte der Bundesstaaten angewiesen, Verfahren wegen Kindesmissbrauchs voranzutreiben. Das teilte Alakh Alok Srivastav, Anwalt am Obersten Gerichtshof, am selben Tag in Neu-Delhi mit. Nach Informationen der untergeordneten Gerichte seien derzeit mehr als 110.000 Verfahren wegen solcher Straftaten anhängig, sagte Srivastav.

Erst vergangenen Sonntag starb im ostindischen Bundesstaat Odisha ein sechsjähriges Mädchen – gut eine Woche, nachdem es vergewaltigt worden war. Indische Medien berichteten am Dienstag von zwei weiteren mutmaßlichen Sexualmorden an Kindern. Am 21. April hatte die Regierung eine Verordnung erlassen, derzufolge auf die Vergewaltigung von Mädchen unter zwölf Jahren künftig die Todesstrafe stehen soll. (dpa/jW)