Foto der Woche

Foto: Bjoern Kietzmann

Auch in der BRD fanden am Dienstag vielerorts Demonstrationen (wie hier in Berlin) und Kundgebungen der Gewerkschaften zum Internationalen Kampf- und Feiertag der Arbeiterklasse statt. Nach Angaben des DGB nahmen bundesweit 340.000 Menschen an rund 500 Veranstaltungen teil, die unter dem Motto »Solidarität, Vielfalt, Gerechtigkeit« standen. Allein an der Demonstration in Berlin beteiligten sich nach Angaben des DGB 14.000 Menschen. Die dortige Hauptrednerin Irene Schulz, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall, erinnerte auch an den Überfall der Nazis auf die Gewerkschaftshäuser am 2. Mai 1933. »Rechte Hetze, Hass und Gewalt werden wir Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter niemals akzeptieren!« stellte Schulz im Hinblick auf den aktuellen Rechtsruck klar. (jW)