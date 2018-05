Täve biegt hinter Maurice Boeck (Belgien) ins Stadion ein: Auftakt der 8. Friedensfahrt, Mai 1955 in Prag Foto: Bundesarchiv, Bild 183-30292-0005 / CC-BY-SA 3.0

An einem grau-nebligen Herbsttag des Jahres 1947 erinnerte sich der polnische Sportjournalist Zygmunt Weiss im zerstörten Warschau an bessere Zeiten. In den 30er Jahren hatte er bei der Tour de France mehrfach erlebt, wie der Radsport die Menschen zusammenbringen kann. Seine Gedanken kreisten um die Frage, wie nach den Verheerungen des Faschismus ein Neuanfang gestärkt werden könnte. In die Grübeleien hinein schrillte das Telefon. Am anderen Ende der Leitung war ein tschechischer Kollege, Karel Tocl. Der dachte im selben Augenblick an den völkerverbindenden Charakter des Sports im Allgemeinen und des Radsportes im Speziellen. Beseelt von dem Wunsch, die Folgen des Krieges für ihre Landsleute erträglicher zu machen, entwickelten Weiss und Tocl die Idee eines Etappenradrennens zwischen Warschau und Prag. Weiss, der das Warschauer Ghetto überlebt hatte, sollte später von Gedankenübertragung sprechen. Soweit die Legende.

Das Telefonat gilt als Geburtsstunde der »Internationalen Friedensfahrt«, dem »Course de la Paix«. Vor der ersten Tour musste ein Kompromiss gefunden werden. Beide Städte wollten den Sieger empfangen. Um den friedfertigen Gedanken zu unterstreichen und Eifersüchteleien den Boden zu entziehen, wurden zwei Fahrerfelder auf die Reise geschickt. Ein Peloton rollte von Warschau nach Prag, ein anderes in umgekehrter Richtung.

Insgesamt 120 Radsportler starteten am 1. Mai vor 70 Jahren zum Wettstreit im Namen des Friedens. Veranstalter waren die Tageszeitungen Rudé právo aus Prag und Trybuna Luda aus Warschau. Es gewannen die Jugoslawen August Prosinek in Prag und Alexander Zoric in Warschau.

Ab 1949 wurde nur noch in eine Richtung geradelt, seit jener zweiten Friedensfahrt unter dem Zeichen der Taube Pablo Picassos. Kein Symbol konnte besser passen! Das Rennen nahm eine atemberaubende Entwicklung. Bis 1951 wechselten sich Warschau und Prag als Start- und Zielort ab. 1952 wurde die »Radfernfahrt für den Frieden«, so der offizielle Titel, noch einmal aufgewertet. Mit Berlin, Hauptstadt der DDR, gesellte sich die dritte Metropole dazu. Das Rennen rollte fortan also auch durch deutsche Lande – da waren seit dem Krieg erst sieben Jahre vergangen. Die in Polen und der Tschechoslowakei gegenüber Deutschland gehegten Vorbehalte schienen für Generationen unüberwindlich, aber der Friedenswille war riesig, und so durften schon an der dritten Friedensfahrt 1950 ostdeutsche Radsportler teilnehmen.

1954 debütierten eine indische und eine sowjetische Mannschaft, 1955 nahm die ruhmreiche Karriere des Gustav Adolf »Täve« Schur mit seinem ersten Gesamtsieg so richtig Fahrt auf. 1956 trafen DDR-Fahrer zum erste Mal auf Kollegen aus der BRD, 1959 feierte Täve den zweiten Gesamtsieg. In den folgenden Jahrzehnten mauserte sich die Friedensfahrt zum international renommiertesten Amateurrennen, nicht ganz stilecht auch »Tour de France des Ostens« genannt.

1969 stellten die tschechoslowakischen Organisatoren in Reaktion auf den »Prager Frühling« im Jahr zuvor keinen Etappenort und meldeten keine Mannschaft. »Wir wollten nicht unter dem Symbol der Friedenstaube mit Sportlern gemeinsam Rennen fahren, deren Länder mit ihren Armeen kurz vorher bei uns einmarschiert sind«, so der Prager Journalist Jiri Cerny später. Die Krise wurde überwunden, und so begann in den 80ern auch meine Friedensfahrt-Fankarriere, befeuert durch die starken Auftritte der DDR-Mannschaft, allen voran Olaf Ludwig mit seinen unerreichten 36 Etappensiegen (1980–89). Nachhaltig von meinem Papa geprägt, erlebte ich bei Etappenstarts und Ankünften in meiner Heimatstadt Berlin unvergessliche Momente. Alljährlich standen wir gemeinsam an der Strecke und bejubelten die Friedensfahrer, tagtäglich klebte ich die Konterfeis der jeweiligen Etappensieger in den wunderbaren Streckenplan aus der Jungen Welt.

Nach der politischen Rückwende war es der Hingabe ehemaliger Friedensfahrer, allen voran der Tscheche Pavel Dolezel, zu verdanken, dass der »Course de la Paix« weiter existierte. Schlussendlich erlag die Rundfahrt jedoch dem Diktat des Geldes. 2005 abgesagt, sollte die 58. Auflage 2006 die letzte bleiben. Die Erinnerung wird heute vor allem im Radsportmuseum »Course de la Paix« Kleinmühlingen (Sachsen-Anhalt) wachgehalten. Dort wird das 70. Jubiläum am 10. Mai mit einem Sportfest begangen. Mehr als 20 ehemalige Weltmeister und Friedensfahrer haben ihr Kommen zugesagt, darunter die Gesamtsieger der 8er-Ausgaben (1958–98): Piet Damen (Niederlande), Axel Peschel (DDR), Alexander Averin (Aserbaidschan) und Uwe Ampler, Gewinner von ’88 und ’98. Im Beisein der Friedensfahrer wird im Bürgerpark Schönebeck auch eine »Kleine Friedensfahrt« stattfinden.