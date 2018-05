Auf dem Friedhof, auf dem ihr Mann liegt, hat Frau J. (Mirjana Karanovic) noch zu tun: »Requiem für Frau J.« Foto: ZDF/Jelena Stankovic

Re: Bürger gegen Korruption

Die Slowakei nach dem Journalistenmord

Der Doppelmord an dem Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Ende Februar 2018 hat die Slowakei erschüttert. Seit Wochen protestieren die Bürger landesweit in den Städten. Der Fall legt offen, wie tiefgreifend die Korruption ist und den Lebensalltag der Menschen beherrscht. Es sind vor allem junge Slowaken, die sich nun für eine bessere Zukunft ihres Landes einsetzen. Der Sturz von Ministerpräsident Fico und Innenminister Kalinák reicht vielen Slowaken nicht. Sie fordern Aufklärung des Mordes und ein Ende der Korruption im Land. Doch die ist überall – auch auf dem Land erlebt die junge Betka Bojkova, wie nicht die Opfer, sondern die Täter geschützt werden. Und wenn man bedenkt, wie laut Journalisten so sein können – dann ist es doch erstaunlich ruhig im Westen. So groß ist die Angst vor den Mafias also schon.

Arte, 19.40 Uhr

Backup für die Nachwelt

Wer schreibt, der bleibt? Alle gegenwärtigen Speicherformate haben eine kurze Lebensdauer – zehn Jahre, das war’s dann. Wie können Daten überdauern? Was werden wir an zukünftige Generationen weiterreichen? Welche Form von Gedächtnis gibt es für unser digitales Vermächtnis? Die Dokumentation blickt auf die Wissensspeicherung von morgen. A 2018.

3sat, 20.15 Uhr

Menschen hautnah

Wir kriegen dich! Pfarrer im Visier der Rechten

Deutschland heute: Mitten in der Nacht wird Pfarrer Charles Cervigne in der Nähe von Aachen niedergeschlagen. Er ist dafür bekannt, dass er sich seit Jahren um Geflüchtete kümmert und auch Kirchenasyl organisiert. D 2018.

WDR, 22.40 Uhr

Requiem für Frau J.

Jelena plant, sich am Todestag ihres Mannes zu erschießen. Ohne Wissen ihrer Großfamilie trifft sie die letzten Vorbereitungen. Doch ihr Vorhaben wird von vielen Seiten behindert. Die serbische Tragikomödie gewann beim Wiesbadener »Go East«-Festival 2017 den Hauptpreis. Der als internationale Koproduktion entstandene Streifen erzählt vom Preis, den die Seele zahlt, wenn alte Gesellschaftsstrukturen zusammengebrochen sind und die Menschen in der neuen Ordnung zu Randfiguren degradiert werden. Empfehlung! SRB/BUL/MAZ/RUS/F/D 2017. Regie: Bojan Vuletic.

3sat, 23.45 Uhr