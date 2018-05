Marx gegen Marx

Zu jW vom 18. April: »Nachschlag: Von der AfD lernen«

Marx unter Berufung auf ihn selbst demontieren zu wollen scheint eine der raffinierten Methoden gegenwärtig zu sein. Rechte vom sogenannten Dritten Weg gingen in Chemnitz zum 1. Mai mit dem Aufruf an die Öffentlichkeit, sie wollten »den Kapitalismus zerschlagen – für Familie, Heimat, Tradition!« Ich erinnere mich noch sehr gut an ein Konzert des politischen Liedermachers Hannes Wader, der schon vor mehr als 15 Jahren mit Erschrecken feststellte: Nazis singen seine Lieder. Es ist nicht von heute auf morgen gekommen, es kam schleichend, aber auch gefördert, gehätschelt, verniedlicht, verharmlost und hat heute die politische Bühne erreicht, was abschreckender kaum sein kann. Zudem bläht es sich mehr und mehr auf mit allem, was so nach »Hosenboden riecht«, wie wohl Tucholsky es einst beurteilt hat. Vor wenigen Tagen wurde auf Arte die Entwicklung der AfD nachgezeichnet. Vor allem im Gedächtnis bleibt neben ekelhaften Auftritten der bejubelten Wortführer von Höcke bis Bachmann die grölende Masse im Bierzelt. In Politshows sind geistige Köpfe der AfD gern gesehen, anders als jene von Die Linke, als diese in Parlamente gelangte. Die politischen Bindungen stehen wie einst (…). Mit dem »Kapitalismus zerschlagen« nehmen es nur die Einfältigsten, Dümmsten und Naivsten vielleicht ernst. »Nationale Arbeitsgemeinschaft statt kapitalistischer Ausbeutung« (…), was braucht es mehr. Die »Denker« der AfD machen es geschickt und schätzen den Marx durchaus, um sogleich an die Stelle des Klassenkampfes den Kampf der Kulturen zu setzen. (…)

Roland Winkler, Aue

Das Ende ist erreicht

Zu jW vom 28. April: »Scholastik statt Praxis«

Am 1. Mai haben wir Deutschen den »Welterschöpfungstag« 2018 erreicht: Das heißt, alle Ressourcen, die uns rechnerisch im Konzert der Nationen global in einem Jahr zustehen, sind bereits vollständig aufgebraucht. Ab jetzt leben wir vollständig auf Kosten anderer Länder bzw. künftiger Generationen, der Reiche vorweg, aber ebenso auch der Arme (…). Da unsere Gesellschaft also die Welt tagtäglich (…) zum Schlechten verändert, erscheint die Aufforderung von Marx in der 11. Feuerbachthese, die Welt nicht nur zu interpretieren, sondern sie zu verändern, reichlich unscharf (…). Mit welcher Interpretation der Welt werden sich die Marxisten im globalen Desaster des Kapitalismus zu Wort melden, um die Katastrophe vielleicht doch noch zu verhindern? (…) Warum schaut man heute sprachlos zu, wie (…) dem Klima immer stärker eingeheizt wird, die natürlichen Lebensgrundlagen zerstört und die Gehirne digital vernebelt werden, damit keiner was davon merkt? (…)

Hans Wöcherl, per E-Mail

Erfahrung der Machtlosigkeit

Zu jW vom 30. April/1. Mai: »Die unzufriedene Klasse«

(…) Die Unübersichtlichkeit all der Faktoren, die in den heutigen Globalisierungsprozessen Einfluss auf die Arbeit haben, hat Klaus Dörre umfassend dargestellt. Er hätte höchstens noch erwähnen können, dass viele Menschen die Erfahrung machen, dass die Qualität ihrer Arbeit keine Rolle spielt, also auch ihre Anstrengungen, einen »Arbeitgeber« zu unterstützen, eine Firma am Ort zu erhalten, völlig ins Leere laufen. Die feindliche Übernahme findet so oder so statt, ob die Auftragsbücher gefüllt sind, ob die Qualität des einzelnen Produktes stimmt oder nicht. Diese Erfahrung von Machtlosigkeit, der oft Phasen von Arbeitskämpfen, Mobilisierungen, Hoffnungen usw. vorangehen, teilen vermutlich inzwischen viele Menschen. Es geht nicht nur um öffentliche Anerkennung, den Erhalt des Einkommens, die Alterssicherung usw., es geht nach wie vor sehr stark um die tägliche Zufriedenheit mit der ganz konkreten Arbeit, die Wertschätzung durch den Nahraum, Arbeitskollegen im Team, den direkten Vorgesetzten, die Kommune usw. Die Eingriffe, die hier im Nahen und Konkreten (die sogenannten Rahmenbedingungen) durch die Globalisierung (Verkauf, Outsourcen, Vergrößerung, Arbeitsverdichtung) und die Vorgaben der Politik stattfinden, sind schmerzhaft und zermürbend. Auch ich bedaure es sehr, dass es zu keinem solidarischen Handeln kommt, sondern (…) zu einer Selbstüberhöhung mittels Abwertung anderer. Die Gemeinsamkeit der »Entmachteten« ist dann am Ende nur noch »deutsch« oder »männlich«, das bleibt übrig, wenn alles andere, das ein wenig größer wäre (Klassenbewusstsein, Berufsstolz), abgeplatzt ist.

Sonja Ruf, per E-Mail

Ungeliebtes Geschenk

Zu jW vom 30. April/1. Mai: »Packt den Marx aus!«

Jüngst beschäftigte sich das ZDF mit der Marx-Statue und dem herannahenden 5. Mai. Man initiierte eine Umfrage unter mehr oder weniger interessierten Passanten. Und, wie kann es anders sein, die einen sagten so und die anderen so. Befragt wurde auch der Oberbürgermeister von Trier, was er denn von der ganzen Sache halte. Ja, so schlecht sei das nicht, denn immerhin handele es sich um ein Geschenk, und Marx habe ja auch seine Verdienste (…) – auch wenn diese »durch die DDR in Misskredit gebracht wurden« (…). Selbige Äußerung brachte mich (…) jäh zum Lachen. Denn ist es nicht so, dass man uns »Ehemalige« gerade deshalb so unablässig hasst, (…) weil wir die Lehren von Marx und Engels in die Tat umgesetzt haben, auch wenn das unter den Bedingungen des Krieges, wenn er auch »nur« kalt war, lediglich mit Abstrichen möglich war? Hatten wir Bürger der Deutschen Demokratischen Republik nicht Errungenschaften, von denen manch ein Prolet heute nur träumen kann? Was dem Ganzen dann die »Krone« aufsetzte, waren die Verlautbarungen einer Vertreterin der »Opferverbände« der »SED-Diktatur«, die schon mal vorsorglich Protest anmeldete. (…) Der OB versprach dann auch umgehend, dafür zu sorgen, dass in der Nähe an einer Mauer eine »Gedenktafel« angebracht wird, die an das »Unrecht« erinnern möge. (…) Der Umgang der Stadtoberen von Berlin mit der Gedenkstätte der Sozialisten in Friedrichsfelde lässt grüßen!

Gerhard Hoffmann, per E-Mail