Silicon-Valley-Guru verstorben

Ursprünglich eine Art, mit einer Liebesbeziehung abzuschließen: »Burning Man«-Finale 2013 Foto: Andy Barron/The Reno Gazette-Journal/dpa

Larry Harvey ist tot. Der US-amerikanische Künstler hatte bereits am 4. April einen schweren Schlaganfall erlitten. Er verstarb im Alter von 70 Jahren im Kreise seiner Familie, teilte die Geschäftsführerin des von ihm mitgegründeten »Burning Man«-Festivals am vergangenen Wochenende mit. Auf der alljährlich in der Black-Rock-Wüste im Bundesstaat Nevada stattfindenden Veranstaltung feiert das Silicon Valley sich selbst.

Begonnen hatte es im Juni 1986 in San Francisco. Damals kam Harvey gemeinsam mit seinem Freund Jerry Goodell auf die Idee, am Baker Beach eine große Holzfigur zu verbrennen. Das war seine Weise, mit einer unglücklichen Liebesbeziehung abzuschließen. Noch heute gilt das Abbrennen einer riesigen Holzskulptur als der Höhepunkt der einwöchigen Festivität. Harveys wichtigster Mitstreiter war zunächst sein Freund John Law, mit dem er sich jedoch 1996 zerstritt. Zu diesem Zeitpunk war der Strand längst zu klein geworden. Seit 1990 findet »Burning Man« in Nevada statt. Jeden August kommt unweit der Stadt Reno ein Völkchen von Neohippies, Künstlern, Software-Ingenieuren und Unternehmern zusammen, um für kurze Zeit ein temporäres Gemeinwesen inklusive Zeltstadt, Skulpturen und Kunstinstallationen sowie jede Menge Bars aufzubauen. Dort gibt es Musik, Drogen und unverbindlichen Sex – aber auch jeder Menge Sandstürme. Die Unterkünfte und sanitären Einrichtungen sind alles andere als komfortabel. Trotzdem ist »Burning Man« seit Jahrzehnten das Mekka der technikgläubigen Kalifornier. Bis zu 70.000 Besucher aus aller Welt pilgern jeden Sommer zu dem abgelegenen Ort. Manche High-Tech-Unternehmen geben ihren Beschäftigten in dieser Zeit frei, einige organisieren die Anreise zum Festival. Milliardäre und Risikokapitalgeber kommen persönlich. Dazu gehören Facebooks Mark Zuckerberg, die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin. »Wer nie bei ›Burning Man‹ war, der kapiert das Silicon Valley einfach nicht«, hat Elon Musk, der Weltraumunternehmer und Chef des Elektroautobauers Tesla, einmal gesagt.

Auf dem Festival sollen sich alle Teilnehmer frei und gleich fühlen, so der postulierte Anspruch der Organisatoren. Tatsächlich sind einige jedoch gleicher, um ein Zitat von George Orwell abzuwandeln. »Die günstigsten Tickets kosten 425 Dollar, die teuersten 1.200 Dollar«, weiß der Spiegel (29.4.2018). Zwar mischen sich die Silicon-Valley-Milliardäre ab und zu unter das gewöhnliche Partyvolk, doch sind sie die meiste Zeit separiert. In der Regel reisen sie mit dem Privatjet an, schmücken sich mit extra eingeflogenen Models, treffen sich mit Hollywood- und Showgrößen wie Will Smith oder Katy Perry und bleiben in einem zirka 100 Personen fassenden eigenen Camp unter ihresgleichen.

Wer 25.000 Dollar investieren kann, muss weder die nach kurzer Zeit verdreckten und unerträglich stinkenden Dixieklos benutzen noch – wie die meisten anderen Besucher – mitgebrachte Dosennahrung verzehren. Statt dessen gibt es Sushi, Hummer und Beef Tartare. Im vergangenen Jahr überschattete ein schweres Unglück die Partystimmung. Ein 41jähriger Teilnehmer durchbrach mehrere Sicherheitsabsperrungen und rannte auf dem Höhepunkt des Festivals – besagtem Abbrennen der Holzfigur – mitten hinein in das Feuer. Zwar konnten Feuerwehrleute den Mann noch lebend aus dem Feuer ziehen und per Helikopter in eine kalifornische Spezialklinik fliegen, doch erlag er dort seinen schweren Brandverletzungen.