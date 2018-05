Nestlé: Einkaufsstreit mit Edeka beigelegt

Frankfurt am Main. Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat seinen Streit mit Edeka um Einkaufskonditionen beigelegt. Man habe eine »ausgeglichene Vereinbarung« gefunden, sagte ein Nestlé-Sprecher am Mittwoch in Frankfurt am Main, ohne Details zu nennen. Edeka und andere Handelsunternehmen hatten Nestlé-Produkte ausgelistet, um sie preisgünstiger von dem weltgrößten Lebensmittelhersteller zu erhalten. (dpa/jW)