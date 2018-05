Ballermann des Vortages: Mai-Partys in Kreuzberg

Für viele nur noch Grund zum Feiern: 1. Mai in Kreuzberg Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Wummernde Bässe, Einlasskontrollen, feierwütiges Partyvolk – wer sich am 1. Mai nach Berlin-Kreuzberg verirrte, musste sich wie in einem Electroclub fühlen. Der internationale Kampftag der Arbeiterbewegung wird dort zusehends zu einem Event für unpolitische Populärkultur. Kreuzberger Straßenschilder waren mit der Aufschrift »Ballermann 36« überklebt. Und das in dem Bezirk, der wie wenige für eine Tradition sozialer Kämpfe steht und jedes Jahr Schauplatz der »revolutionären 1.-Mai-Demonstration« ist.

Verantwortlich für den neuen Trend sind Bezirk und Polizei. Seit Jahren erfreuen sie sich des »Myfestes«, bei dem im Herzen Kreuzbergs der Spaß den revolutionären Kampf ersetzen soll. Doch in diesem Jahr setzten die Verantwortlichen mit dem »Mai-Görli« noch einen oben drauf. Der Görlitzer Park, traditionell Ort für spontane wie kreative Aktionen, wurde in diesem Jahr weiträumig eingezäunt, alle Zugänge von privaten Sicherheitskräften bewacht und kontrolliert.

Partyveranstalterin Monika Herrmann, die grüne Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, wird wohl zufrieden sein. Im Vorfeld hatte sie der Tageszeitung gesagt, sie wolle »den Park schützen«. Übrig blieb das knallige Beschallen torkelnder Besucher mit monotonen Bässen.

In der bürgerlichen Presse kann diese Entwicklung nun genüsslich kommentiert werden. »So sicher war der Görli noch nie«, verkündete die B.Z. beispielhaft. Für die Berliner Morgenpost wurde »Kreuzberg zur Partyzone«. Den Nagel auf den Kopf trifft unfreiwillig der Satz: »Und wer die Vorgeschichte nicht kannte, hatte es schwer, den politischen Charakter des traditionellen ›Myfestes‹ zu verstehen.« Dabei ist schon das »Myfest« der strategische Versuch, Protest zu kriminalisieren und den 1. Mai zum entpolitisierten Touristenmagneten und besseren Kindergeburtstag zu degradieren. Wie viele Menschen sich während der Demonstration wohl fragten, warum die Kloschlange in diesem Jahr so lang ist, bleibt ein Geheimnis.