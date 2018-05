Eigenartige Muster

Routiniert aufgeben: Garbiñe Muguruza in Stuttgart Foto: Marijan Murat/dpa

Die vergangenen zwei Wochen Tennis in Stuttgart können als die tschechischen Tage verbucht werden. Zunächst zog am 22. April das tschechische Team mit Karolina Pliskova, Petra Kvitova, Barbora Strycova und Katerina Siniakova ins Fed-Cup-Finale ein. Beim anschließend an gleicher Stelle ausgetragenen WTA-»Premier«-Turnier verloren dann zwar sowohl Strycova als auch Kvitova jeweils gleich in der ersten Runde, dafür aber holte sich Pliskova den Titel, ihren ersten seit Eastbourne im vergangenen Juli.

Die derzeitige tschechische Nummer eins setzte sich am Sonntag im Finale mit 7:6, 6:4 gegen Colleen Vandeweghe durch. Ein Endspiel zwischen zwei Spielerinnen, die von der Dominanz ihres Aufschlags leben. Die Bedingungen in Stuttgart haben wenig mit der begonnenen Sandplatzsaison zu tun. Vor allem Vandeweghe betonte mehrfach, wie wenig das Spiel auf Sand ihr liege. Umso beeindruckender ihr Weg ins Finale mit Siegen über Sloane Stephens, Titelverteidigerin Laura Siegemund, Simona Halep sowie Caroline Garcia.

Die tschechischen Tenniswochen gehen derzeit beim Turnier in Prag weiter. Stuttgart-Siegerin Karolina Pliskova hat das zugeloste Erstrundenmatch gegen ihre Zwillingsschwester Kristyna allerdings abgesagt.

Bemerkenswert in Stuttgart waren die Achtelfinals am Donnerstag, einem der schwärzeren Tage für die WTA. Gleich drei Matches in Folge wurden aufgrund verletzungsbedingter Aufgaben entschieden. Eines betraf die 18jährige Tschechin Marketa Vondrousova, die im dritten Satz 2:3 gegen die Weltranglistenvierte Elina Switolina zurücklag. Wesentlich irritierender waren die Spielaufgaben von Angelique Kerber bei 0:6, 0:2 gegen Anett Kontaveit sowie Garbiñe Muguruza nach Verlust des ersten Satzes gegen Anastassija Pawljutschenkowa. Die wiederkehrenden Muster in den Ergebnissen von Kerber und Muguruza gehören weiterhin zu den eigenartigsten in der gesamten WTA.

Rafael Nadal verteidigte erwartungsgemäß seinen Titel beim ATP 500 in Barcelona, abermals ohne Satzverlust. Alle anderen sind auf Sand im Vergleich zu ihm zur Statistenrolle verurteilt. Sein nächster Programmpunkt: die Titelverteidigung in Madrid.

Madrid-Masters-Eigentümer Ion Tiriac ließ unlängst auch in der deutschen Presse verlauten, mit Damentennis lasse sich nun mal kein Geld verdienen, u. a. weil es derzeit an Persönlichkeiten fehle – obwohl wer die Weltrangliste anführt? Tiriacs ihrem Herren und Meister in Wort und Tat stets ergebene rumänische Landsfrau Simona Halep, nebenbei auch Titelträgerin in Madrid in den letzten beiden Jahren. Verwundert bis verärgert reagierte die ebenfalls zweimalige Madrid-Siegerin Serena Williams in einem längeren Interviews mit der NYT. Tiriac hatte in seiner Abrechnung mit der WTA durchblicken lassen, dass Williams als »36jährige, die 90 Kilo wiegt«, nicht seinem Ideal eines weiblichen Tennisprofis entspreche. Williams kommentierte: »Seine (Tiriacs) Kommentare sind ignorant und sexistisch, und möglicherweise ist er ein ignoranter Mann.« Wo sie recht hat, hat sie recht.