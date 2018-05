»Afrin wird wieder aufblühen«

Demonstration gegen Verbote kurdisch-internationalistischer Organisationen und Flaggen am 24. März in Hamburg Foto: Markus Scholz/dpa

Im Rahmen der feministischen Kampagne »Gemeinsam Kämpfen – für Selbstbestimmung und demokratische Autonomie«, deren Schwerpunkt auf internationalistischer Vernetzung liegt, informierten am Sonntag Aktivistinnen im Hamburger Curio-Haus über die Frauenorganisierung im syrisch-kurdischen Selbstverwaltungsgebiet Rojava.

Eine der Referentinnen, Gülistan Kalo, stammt aus einem Dorf in der Region Afrin im Norden Syriens, ihr Sohn ist im Kampf gegen den »Islamischen Staat« (IS) in Kobani gefallen, ihre Familie musste während des Angriffskrieges der Türkei aus Afrin fliehen. »Von den 365 Dörfern Afrins wurden etwa 300 von den Dschihadisten, die als Hilfstruppen der Türkei eingesetzt wurden, geplündert«, so Gülistan Kalo. Ihr Bruder versuche seit Wochen, in sein Dorf zurückzukehren, jedoch verlangten die Dschihadisten an Kontrollpunkten Zölle und bedrohten die Menschen. In den Dörfern werden Dschihadisten auch aus der Region Ghuta angesiedelt. Zudem häufen sich Entführungen durch die Besatzungstruppen. So berichtete Kalo von aktuell 56 Menschen, die verschleppt wurden, darunter auch sehr junge Mädchen. Etwa 3.000 Menschen sind bisher im Kampf gefallen oder durch Angriffe getötet worden. Viele mussten aufgrund der heftigen Attacken zurückgelassen werden, die Leichen konnten nicht beerdigt werden. 250.000 Menschen seien geflohen. Die Menschen aus Afrin befinden sich größtenteils in der Region Schahba. Da der IS in dem Gebiet viele Minen verlegt hat, ist ihre Bewegungsfreiheit sehr stark eingeschränkt. Obwohl die Städte Nubl und Zahra, nur einen Steinwurf entfernt sind, seien sie unerreichbar. Viele schlafen neben ihren Autos, Leishmaniose und Tuberkulose seien ausgebrochen. Die Weltgemeinschaft schaue konsequent weg. Kalo betonte die Notwendigkeit jeglicher Solidarität mit der Bevölkerung Afrins. Sie werde nicht aufgeben, nachdem so viel Blut für die Verteidigung geflossen sei. »Afrin wird wieder aufblühen«, so Kalo.

Lydia Gottschalk, die mehrere Jahre in Rojava in verschiedenen Projekten der kurdischen Frauenbewegung gearbeitet hatte, begann mit der Frage, wieso die autonome Selbstverwaltung Nordsyriens überhaupt angegriffen wird. Die Revolution werde von Akteuren wie der türkischen Regierung und anderen als Bedrohung wahrgenommen, da sie zeige, dass eine reale Alternative zum patriarchalen Kapitalismus möglich ist. Auch Gottschalk hob die Kraft der Bevölkerung hervor und berichtete von ihrem ersten Besuch in Kobani nach der Befreiung vom IS, als sie eine blühende Stadt vorfand, die in unglaublichem Tempo aus den Trümmern wieder aufgebaut worden sei. Sie stellte einige Projekte vor, die die Menschen, vor allem Frauen, in Rojava geschaffen haben. Neben den militärischen Einheiten der YPG und YPJ existieren auch Frauensicherheitskräfte, die Asayis, die Betroffene von häuslicher Gewalt unterstützen und regulär die Aufgabe des Schutzes der Bevölkerung in den Stadtteilen übernehmen.

Neben dem Aufbau eines neuen muttersprachlichen Bildungssystems sind Fakultäten für »Jineoloji«, die Wissenschaft der Frau, eingerichtet worden. Auch vom Frauendorf Jinwar wurde berichtet. Dieses wird von Frauen, die ihre Ehemänner im Krieg verloren haben, oder einfach autonom leben möchten, aufgebaut und ermöglicht einen Alltag jenseits herkömmlicher Familienstrukturen.

Lydia Gottschalk betonte mehrfach, dass eine der Besonderheiten Rojavas der Aufbau basisdemokratischer Strukturen sei, der nicht nur in, sondern vor allem mit der gesamten Gesellschaft erfolgt. Demokratie funktioniere nur, wenn sich alle beteiligten, miteinander sprächen und partizipierten.