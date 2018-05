Die Ruhr brennt

»Heute ist es die Stadt Duisburg, und morgen wird es das ganze Revier sein«, so der Kruppianer Helmut Laakmann während der außerordentlichen Betriebsversammlung nach der Bekanntgabe der ­Schließung am 30. November 1987 im alten Walzwerk in Rheinhausen Foto: Klaus Rose/picture alliance

Westlich des Rheins, wenige Kilometer südlich der Mündung der Ruhr, liegt Duisburg-Rheinhausen, Inbegriff der Stahlindustrie. Hier siedelte sich Ende des 19. Jahrhunderts Krupp an und baute das größte Werk Europas. Am 18. Dezember 1897 nahm die Friedrich-Alfred-Hütte ihren Betrieb auf. Der Standort war perfekt: die Steinkohlenzechen Mevissen und Diergardt in unmittelbarer Nähe, ein eigener Werkshafen am Rhein, also Anbindung an den Rotterdamer Nordseehafen im Norden und das Schwarze Meer im Südosten, zudem ein gut ausgebautes Schienennetz – und Arbeitskräfte en masse.

Mit der Krupp-Hütte wurde aus dem beschaulichen Rheinhausen eine moderne Industriestadt. In den 1970er Jahren arbeiteten dort über 15.000 Menschen. »Kruppianer« – von der Wiege bis zur Bahre. Das Krankenhaus, der Kindergarten, die Schule (Krupp-Gymnasium), die Werkssiedlung, der Konsum, die Bibliothek, sogar die Badeanstalt (»Kruppsee«) – alles war Krupp. Und dank der Gewerbesteuern war Rheinhausen, das ab 1975 zu Duisburg gehörte, reich: Jugendzentren, Hallenbäder, Sportstätten, viel Neubau, alleegesäumte Straßen.

Hüttensterben

Dann kam die Stahlkrise. Steigende Energiekosten (»Ölpreisschock«), das Ende des Nachkriegsbaubooms und der zunehmende Einsatz von Keramikwerkstoffen und Kunststoffen sorgten für Überproduktionskapazitäten. Die internationale Konkurrenz tat ein übriges. Japan verfügte über modernste Anlagen und beste Verkehrsbedingungen, Algerien, Indonesien und Indien hatten billige Arbeitskräfte. Auf das zu Beginn der 1960er Jahre einsetzende Zechensterben folgte das Hüttensterben. Neben dem Saarland war das Ruhrgebiet besonders stark betroffen. Im Duisburger Norden schloss Thyssen die ersten Hochöfen, das Hüttenwerk »Schalker Verein« reduzierte 1982 drastisch die Belegschaft. Im selben Jahr verkündete Krupp die Aufgabe des Rheinhausener Walzwerks. Die Umstrukturierung der größten Industrieregion der Bundesrepublik hatte begonnen.

Seitdem gab es immer wieder Gerüchte. Schließung, Verkleinerung der Belegschaft, Ausgliederung. Ende November 1987 kam die Nachricht. Die Betriebsräte erfuhren sie aus den Medien. Die Vorstände von Krupp, Mannesmann und Thyssen hatten in geheimen Verhandlungen beschlossen, ihre Stahlproduktion zusammenzulegen. Die Krupp-Hütte sollte bis August 1988 geschlossen, die Produktion auf der anderen Seite des Rheins, in Hüttenheim, im dortigen moderneren Werk fortgesetzt werden, die Herstellung von Profilstahl, der vor allem für den Schienenbau genutzt wird, wollte Thyssen übernehmen. Unterm Strich hätte das das Aus für 5.300 Arbeiter bedeutet.

Am Tag nach der niederschmetternden Nachricht stand die Produktion still. Ebenso in den Folgetagen. Als Gerhard Cromme, Vorstandsvorsitzender der Krupp Stahl AG, am 27. November vor 3.000 Stahlarbeitern, die zur Hauptverwaltung des Werks gezogen waren, noch einmal öffentlich die Schließungspläne bekanntgab, wurde er mit Eiern und Apfelsinen beworfen. Am 30. November fand eine außerordentliche Betriebsversammlung mit etwa 10.000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen statt. Werksangehörige mit ihren Familien und einige tausend Rheinhausener Bürger kamen, um zu hören, »was Sache ist«.

Irmgard Chlebik, die einzige Frau im Betriebsrat, lud die Sängerin Fasia Jansen zu dieser Versammlung ein. Jansen hatte bis dahin fast alle Arbeitskämpfe gegen die Schließungen begleitet. Ihre Lieder wurden bei den Auseinandersetzungen gesungen. Sie war eine erfahrene Aktivistin der Friedens- und Frauenbewegung sowie in den Kämpfen um den Erhalt der Industriearbeitsplätze. Eigentlich war sie nicht leicht zu beeindrucken. Aber die Rede, die sie dort zu hören bekam, beeindruckte sie tief. Nicht nur sie.

Eine Rede

Gehalten hatte sie Helmut Laakmann, der bald einer der wichtigsten Protagonisten des Arbeitskampfes gegen die Schließung war. Laakmann kam aus einer Hochöfnerfamilie, hatte mit 14 Jahren als Laufjunge bei Thyssen angefangen und war später mit 18 Jahren zu Krupp gegangen. Hier machte er eine steile Karriere. Im April 1987 war er Abteilungsleiter geworden. Die Redner vor ihm waren zum großen Teil unentschlossen, ohne klare Vorstellung, wie es weitergehen sollte. Laakmann ging nach vorn, erklomm die paar Stufen zum Podium und griff sich das Mikrofon: »Wir leben in einem freien Land und in einem Rechtsstaat. Es kann doch nicht sein, dass eine kleine Clique, eine kleine Mafia, mit den Menschen in diesem Land macht, was sie will.« Die Versammelten horchten auf. Laakmann hielt die Rede spontan und mit großer Wut. »Herr Dr. Cromme, Sie haben mit uns Verträge gemacht und diese Verträge auf beschämende Weise gebrochen. (…) Da treibt man die Kruppsche Belegschaft zur Arbeit an wie noch nie. Da wird die Belegschaft auf unerträgliche Weise dezimiert. Und dann kommt der Dr. Cromme, nachdem wir alle im Dreieck gesprungen sind, und knallt uns den Dolch in den Rücken. Aber wir leben noch, und wir werden uns wehren. (…) Was die Herrn heute sagen – morgen stehen sie nicht mehr dazu. Kruppsche Arbeiter! Nehmt jetzt diese historische Stunde wahr, um endlich das auszufechten, was wir ausfechten müssen: für unsere Familien, für unsere Kinder, für die Menschen in diesem Lande. Das Buch der Geschichte ist aufgeschlagen, lasst die Generation, die nach uns kommt, nachlesen, wie man einen Arbeitskampf führt, wie man diesen Vorstand in die Knie zwingt. (…) Ich werde oft von meinen Kollegen gefragt: Was kann ich alleine schon tun? Hat es denn überhaupt einen Sinn, den Kampf aufzunehmen? Kollege, ich möchte dir sagen: Es gibt immer einen Sinn, für Menschen einzustehen und für Menschen, die in Not sind, etwas zu tun. Man sagt ja, alle Macht geht vom Volke aus. Wir haben diese Macht nur verliehen, und wir werden uns diese Macht zurückholen, wenn die Herren, die in der Öffentlichkeit stehen, sich nicht endlich darauf besinnen, was ihre Pflicht ist. Vor dieser Woche waren wir noch allein, vor ein paar Tagen war die ganze Belegschaft da. Heute ist es die Stadt Duisburg, und morgen wird es das ganze Revier sein.«

Was nun begann, hätte wohl niemand erwartet. Der Kampf um den Erhalt der Hütte ging weit über Krupp und die Stahlproduktion hinaus. Wie Pilze schossen die verschiedensten Initiativen aus dem Boden. Es bildete sich ein Bürgerkomitee, an dessen Sitzungen zu Hochzeiten bis zu 1.000 Menschen teilnahmen – zweimal die Woche. Hier wurde beraten, wie der Arbeitskampf am besten unterstützt werden könne. Am 3. Dezember gründeten 500 Frauen in der Kantine des Stahlwerks eine eigene Initiative. Sie wollten nicht Kaffee kochen oder Brötchen schmieren, sondern mitkämpfen. Am selben Tag blieben die Schulbänke leer. Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Stadt gingen auf die Straße. Am 9. Dezember folgten die städtischen Angestellten.

Generalstreik

Die Wut und Entschlossenheit, die die Ankündigung der Werksschließung entfaltete, drückte sich in den Aktionen aus. Beim Aktionstag am 2. Dezember wurde ganz Rheinhausen abgeriegelt, die Autobahnzufahrten und eine Rheinbrücke blockiert. Zeitweilig drohten die Arbeiter den Verkehr auf der Autobahn 2 mit Stahlbrammen lahmzulegen. Auf einem Schild war zu lesen: »Wenn Rheinhausen stirbt, dann stirbt auch Cromme.« Welche Wucht der Arbeitskampf tatsächlich hatte, zeigte sich am 10. Dezember. Die IG Metall veranstaltete einen sogenannten Stahlaktionstag, de facto ein regionaler Generalstreik. Die Rheinhausener »Kruppianer« hatten die Zeit genutzt, um sich mit ihren Kollegen an anderen Standorten in Bochum und in Düsseldorf zu koordinieren. Verkehrsknotenpunkte im gesamten Ruhrgebiet wurden besetzt, Brücken, Autobahnen, Straßen, der Krupp-eigene Hafen wurde dichtgemacht. Die Bauern vom Niederrhein halfen mit ihren Traktoren. Ganze Belegschaften legten geschlossen die Arbeit nieder. Durch die Blockade der Opel-Belegschaft und der Stahlarbeiter von Hoesch in Dortmund war die Bundesstraße 1 völlig abgeriegelt. Der Verkehr brach zusammen. Pünktlich um elf Uhr stellten alle Bergleute die Arbeit ein, kein Förderturm lief mehr. Die Innenstädte waren leergefegt. Zusammen mit den Stahlarbeitern gingen Hunderttausende auf die Straßen. Das Revier stand still. Nichts ging mehr. Die Macht, die ein organisierter Arbeitskampf mit breiter Unterstützung aus der Bevölkerung entfalten konnte, war beeindruckend. Gebannt schaute die Bundesrepublik auf das Geschehen. Gewerkschafter, Betriebsräte, kommunistische Agitatoren, Autonome von überall her fuhren nun nach Duisburg. Auf einen solchen Moment hatte man lange gewartet. Nicht wenige sprachen von einer vorrevolutionären Situation.

Während die Stahlarbeiter schon am frühen Morgen bei eisiger Kälte auf den Straßen waren, kam der Vorsitzende der IG Metall, Franz Steinkühler, im gut geheizten Erste-Klasse-Abteil am Duisburger Hauptbahnhof an. Zehn Tage hatte es gedauert, bis er die Zeit fand, der kämpfenden Rheinhausener Belegschaft seine »Aufwartung« zu machen. Das war an Peinlichkeit kaum mehr zu überbieten. Entsprechend war der Empfang. Stahlarbeiter: »Franz, wo warst du?« Steinkühler: »Ich kann nicht überall zur gleichen Zeit sein!« Stahlarbeiter: »Ne Franz, das können wir überhaupt nicht entschuldigen, uns brennt der Arsch bis unten hin!« Zwar musste der Metall-Chef sich vor den Kollegen nicht fürchten wie der Vorstandsvorsitzende Cromme oder der Krupp-Stahl-Finanzchef Günther Fleckenstein, die mit Faustschlägen traktiert worden waren. Aber es war doch mehr als deutlich, dass die Arbeiter in ihn keine Hoffnung setzten. Zu Recht. Während sie bis zum Schluss den Erhalt des Werks forderten, orientierte die IG Metall frühzeitig auf Ersatzarbeitsplätze und eine sogenannte Beschäftigungsgesellschaft.

Im Winter 1987/88 kämpften viele Bewohner des Ruhrgebiets um den Erhalt des Krupp-Werks und der damit verbundenen Arbeitsplätze – Aufnahme von der zweiten Besetzung der Rheinbrücke zwischen Rheinhausen und Hochfeld am 20. Januar 1988, der heutigen »Brücke der Solidarität« Foto: Klaus Rose/picture alliance

Vertrauen verspielt

Um der aufgeheizten Menge wieder Herr zu werden – die »Kruppianer« galten eigentlich als lammfrom und wenig kampfbegeistert – machte der Konzern Zugeständnisse. Von der Schließung des Werks wollte man aber nicht abrücken. Auch die SPD-Landesregierung unter Johannes Rau war irritiert. Mit dieser Solidarität hatte sie nicht gerechnet. Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Düsseldorfer Landtag, Friedhelm Fahrtmann, sprach angstvoll von einer »vorrevolutionären Situation«. Öffentlich distanzierte sich die SPD jetzt von Krupp, aber hinter dem Rücken der Stahlkocher standen die Sozialdemokraten dem Unternehmen treu zur Seite. Als im März 1988 Mitschnitte von Telefonaten Crommes mit dem Thyssen-Manager Heinz Kriwet bekannt wurden, die dem stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden Theo Steegmann und dem Pfarrer Dieter Kelp, dem Vorsitzenden des Rheinhausener Bürgerkomitees, zugespielt worden waren, verlor Rau nahezu gänzlich das Vertrauen. Die Landesregierung, so Cromme zu Kriwet, sei mit der Schließung durchaus einverstanden. Aber es sollte bitte alles »möglichst schnell« gehen, damit der »Krach« endlich ein Ende habe. Auch wenn Düsseldorf dementierte und Strafanzeige wegen illegaler Abhörmaßnahmen stellte, die Nachricht, dass die SPD den Arbeitern in den Rücken gefallen war, ließ sich nicht mehr zurücknehmen. Hausdurchsuchungen bei Steegmann und Kelp taten ein übriges. Neben den »Oberkasper« (Steegmann) Norbert Blüm – der Bundesarbeitsminister hatte allerlei leere Versprechungen gemacht – trat der »Lügner« Rau.

Der Arbeitskampf und die zahlreichen Aktionen drumherum waren indes weiter gegangen: Warnstreiks im gesamten Ruhrgebiet, öffentliche Protestgottesdienste, eine Lichterkette, an der sich 80.000 Menschen beteiligten, Demonstrationen und weitere Blockaden und Mahnwachen. Am 20. Februar öffnete das alte Walzwerk in Rheinhausen seine Tore für das »AufRuhr-Stahl-Festival«. 40.000 kamen und hörten u. a. den Toten Hosen, Hannes Wader, Herbert Grönemeyer, Rio Reiser und Klaus Lage zu.

Nachdem die sogenannten Montanrunden zur Stahlkrise in Bonn und Düsseldorf im Februar nur Versprechungen, aber keine konkreten Ergebnisse gebracht hatten – Bundes- und Landesregierung waren ganz offensichtlich nicht willens einzugreifen –, ging Krupp wieder in die Offensive. Die Schließung sei alternativlos. Die ständigen Arbeitsniederlegungen hätten den Zweck, »unserem Unternehmen Schaden zuzufügen«, ließ sich das Management vernehmen – und verschickte blaue Briefe, in denen mit Schadenersatzansprüchen gedroht wurde. Über das vom Betriebsrat entwickelte Alternativkonzept, das den Weiterbetrieb von Rheinhausen und Hüttenheim bei gleichzeitigem »Abbau« von Arbeitsplätzen vorsah, wollte man nicht reden. Bei der nächsten Vorstandssitzung werde die Schließung beschlossen. Punkt. Aus.

Im April erklärte sich Johannes Rau nach einer Mahnwache vor dem Düsseldorfer Landtag bereit, zwischen Betriebsrat und Krupp zu vermitteln. Die Ergebnisse: keine Entlassungen, Sozialpläne für die Älteren, 1.500 Ersatzarbeitsplätze für die Jüngeren, Weiterbetrieb des Werks mit geringerem Personalbestand bis 1990. Zähneknirschend stimmte die Belegschaft am 3. Mai dem Ergebnis zu. Damit endete der 164tägige Arbeitskampf mit einer Niederlage. Am 19. Mai beschloss der Krupp-Vorstand offiziell die Schließung von Rheinhausen. Damit ging eine fast hundertjährige Geschichte zu Ende.

Der Niedergang

Ausgeblasen wurde der letzte Hochofen dann tatsächlich erst im August 1993. Die Angliederung der DDR an die Bundesrepublik hatte die Nachfrage nach Stahl noch einmal in die Höhe schnellen lassen. Eine um drei Jahre verlängerte Galgenfrist. Denn was dann kam, lässt sich mit zwei Worten ausdrücken: Arbeitslosigkeit und Armut. Zwar gab es auch jetzt wieder Proteste, Besetzungen und Demonstrationen, sechs Krupp-Meister gingen sogar für zwei Wochen in den Hungerstreik. Aber so machtvoll wie im Winter 1987 wurde die Bewegung nicht mehr, auch weil Cromme mittlerweile dem Krupp-Konzern im Zuge einer feindlichen Übernahme die Dortmunder Hoesch AG einverleibt hatte und die Duisburger und die Dortmunder Belegschaften gegeneinander ausspielte. Und weil die Geißel Arbeitslosigkeit längst nicht mehr nur das Ruhrgebiet traf. In den sogenannten neuen Bundesländern landeten nach 1990 Millionen auf der Straße.

Für die Rheinhausener brachen bittere Zeiten an. Bald lag die Arbeitslosigkeit bei fast 20 Prozent. Mit der Schließung des Werks riss ein Faden ab. Über Generationen hatte Krupp der nachwachsenden Arbeiterjugend eine berufliche Perspektive gegeben. Jetzt blieb nur Fortgehen oder Pendeln. Denn die 1988 gemachten Jobzusagen wurden nicht eingehalten. Und für die Alten hieß es: Kampf um den Sozialplan. Im ehemaligen IG-Metall-Haus entstand bald mit Geldern der Evangelischen Kirche, deren Vertreter sich aktiv in den Kampf um den Erhalt des Werks eingebracht hatten, die »Hütte«, ein Bürgerhaus. Es wurde zum dringend notwendigen Beratungszentrum für Arbeitslose, Rentner, überschuldete Familien und Suchtkranke. Der Kampfgeist der Rheinhausener war gebrochen. Pfarrer Dieter Kelp: »Sie haben ihre Widerborstigkeit verloren, die Rheinhausener haben resigniert und fühlen sich unbehaust.« »Tothausen« statt Rheinhausen war in den frühen 1990er Jahren auf zahlreichen Ortseingangsschildern zu lesen.

Unbehaust waren bald tatsächlich viele. Schon während des Arbeitskampfes im Winter 1987/88 hatte Irmgard Chlebik gewarnt: »Glaubt ihr, es geht nur um Arbeitsplätze? Glaubt Ihr, dass die hier noch lange billige Werkswohnungen anbieten, wenn hier kein Werk mehr ist?« 1997 begann der Ausverkauf an die Spekulanten. Natürlich hatte man den verunsicherten Bewohnern, die meisten ehemalige »Kruppianer«, zuvor zugesichert, man werde auf keinen Fall ganze Wohnblocks verkaufen und ein »besonderes Augenmerk« auf die Auswahl der Käufer legen. Die Krupp-Hoesch Immobilien GmbH besaß 5.000 Wohnungen, und die Investoren standen Schlange. Die Wohnungen wurden verkauft, teilweise saniert, die Mieten drastisch erhöht oder als Eigentumswohnungen, die sich kaum jemand leisten konnte, angeboten. Insbesondere für zahlreiche Witwen war das ein Sprung in die Altersarmut. Viele mussten ihre Wohnung verlassen.

Im gleichen Jahr begann der Abbruch des Werks. Was noch an Material übriggeblieben war, verkaufte Krupp zum großen Teil nach China. Nach der Demontage wurde der Rest gesprengt, der letzte Hochofen am 23. September 2000. Jetzt war die Friedrich-Alfred-Hütte wirklich Geschichte. Für den Abriss zuständig: die Qualifizierungsgesellschaft Rheinhausen, ein Krupp-eigenes Unternehmen. Ehemalige Stahlarbeiter rissen nun das Werk ab, um das sie so lange und ausdauernd gekämpft hatten. Krupp wollte das stark vergiftete Gelände anschließend verkaufen – für 100 Millionen Mark. Lange Zeit bewegte sich nichts. Das Gelände erhielt den Namen »Brache der unerfüllten Versprechen«. Unkraut und Birken breiteten sich aus. Dann kaufte die Stadt das Grundstück. Ein sogenannter Businesspark entstand, von den Rheinhausenern als »Iss-Nix-Park« bezeichnet, weil es lange dauerte, bis sich die ersten Unternehmen ansiedelten – zu äußert günstigen Bedingungen, mit öffentlichen Fördergeldern der Stadt und des Landes Nordrhein-Westfalen. Heute arbeiten dort ca. 2.500 Menschen in verschiedenen Betrieben. Von der Stahlstadt Duisburg ist in Rheinhausen nichts übriggeblieben. Nur im Duisburger Norden, im Schwelgern-Werk in Bruckhausen, wird noch Stahl produziert. 16.000 Menschen arbeiten dort. Noch. Die geplante Fusion von Thyssen-Krupp mit der indischen Tata-Gruppe könnte weitere Arbeitsplätze kosten.

Zum Heulen

2002 nahm sich der belgische Schauspieler und Regisseur Marcel Cremer der Geschichte des Rheinhausener Arbeitskampfes an. In einem intensiven Prozess mit ehemaligen Beteiligen und mit viel Originalmaterial schuf er ein Stück, das die Geschichte des Krupp-Konzerns beleuchtet, dessen Verstrickung in Weltkrieg und Faschismus, und mit dem Kampf ums Werk verbindet. Die Bilder aus dem Winter 1987 und dem Frühjahr 1988 werden projiziert: die Besetzung der Brücken, die großen Demonstrationen. Noch einmal läuft die ganze Auseinandersetzung vor den Augen der Zuschauer ab. Von Anfang bis Ende. Vom hoffnungsvollen Aufbruch bis zur Niederlage. Das Stück war 2002, als es im »Kom’ma«, dem städtischen Theaterhaus für Kinder und Jugendliche uraufgeführt wurde, ein großer Erfolg. Seitdem wird es in unregelmäßigen Abständen gespielt. Es ist immer ausverkauft. Die Rheinhausener sitzen im Publikum, beobachten sich selbst – und weinen.