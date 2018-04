Gelehriger Schüler

Die Frage »Wie halten wir’s mit Russland?« spalte die SPD, stapelte Zeit-Redakteur Peter Dausend am Donnerstag in der Wochenzeitung hoch. Die SPD kann und will aber nichts mehr, vor allem keine eigene Politik. In der Regierung sitzen reicht. Die Frage lautet allein, ob der Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft wieder etwas zu sagen hat oder ob es bei der Unterwerfung unter die Transatlantiker, unter Washington bleibt – egal, wer dort regiert. Der neue deutsche SPD-Außenminister scheint seine Antwort gegeben zu haben: Die USA haben immer recht, Russland hat immer unrecht. Denn es definiert sich selbst »in Gegnerschaft zum Westen«.

Der Russe benimmt sich unmöglich. Die NATO verfolgt nur friedliche Absichten, wenn sie einen Panzer- und Raketenring zwischen Ostsee und Zentralasien um Russland legt. Dausend: »Im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages hat der Außenpolitiknovize Heiko Maas unlängst begründet, warum er mit Amtsantritt die Tonlage der Regierung gegenüber Russland so demonstrativ verschärft hat: Er will den politischen Spielraum gegenüber den eigenen Verbündeten vergrößern.« Mit »neuem Vertrauen seitens der Verbündeten« wolle »Maas sich dann wieder Moskau zuwenden«. Nett wie beim Tanztee. Maas, so Dausend, habe »damit längst nicht alle« im Ausschuss überzeugen können.

Die Dinge liegen ja auch anders. Es geht wieder um Krieg und Frieden. So wird es z. B. in dem »Aufruf zu gemeinsam angewandter Vernunft in den internationalen Beziehungen unserer Zeit« formuliert, den die Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Stiftung (cfvw.org) am 14. April kurz nach den Maas-Äußerungen veröffentlichte: »Die Gefahr der heutigen Situation besteht vor allem darin, dass sich Russland und die Vereinigten Staaten nicht mehr als stabilisierende Führungsmächte übergreifender, wenngleich entgegengesetzter Systeme oder auch Ideologien, aber doch gegenseitig respektierter strategischer Interessen wahrnehmen«. Dem folgt der Hammersatz: Keiner »der strukturellen Gründe, die zum Ersten Weltkrieg geführt haben«, sei wirklich überwunden. Die Chancen gegenseitiger Berechenbarkeit im Kalten Krieg seien weitgehend vertan, es ziehe eine Ära zunehmender politischer Spannungen und militärischer Konfrontationen zwischen den Großmächten auf.

Grundlage des Aufrufs, der auch von Maas’ Amtsvorgänger Sigmar Gabriel demonstrativ unterzeichnet wurde, ist die Denkschrift »In den Krisen unserer Zeit« derselben Stiftung. Deren Autoren, Botschafter a. D. Frank Elbe, General Harald Kujat und Helmut Kohls früherer Sicherheitsberater Horst Teltschik, weisen »in tiefer Sorge« u. a. auf das atomare Arsenal Russlands und der USA hin. Zwar seien nach Hiroshima und Nagasaki keine Atomwaffen mehr eingesetzt worden, »doch sehen wir keinen zwingenden Grund, dass das auf immer auch so bleibt«. Kriegsverhütung und Ausgleich unterschiedlicher Interessen seien nur politisch möglich.

Die Frage ist, ob das im Westen noch durchsetzbar ist. Wenn es nach der FAZ geht – bloß nicht. Am Freitag erklärte z. B. deren Redakteur Reinhard Veser, es sei ein »Missverständnis«, den Kurs von Maas gegenüber Russland als »hart« zu bezeichnen. Der nehme nur »die Realität zur Kenntnis«, wenn er von einem »zunehmend feindseligen« Verhalten Moskaus spreche. Die Forderung der Kritiker von Maas in der SPD nach einem Dialog mit Russland zeuge »von Ignoranz«, denn der finde »ununterbrochen« statt. Der »Wunderglaube an die Heilkraft des Blabla« helfe aber nicht weiter.

Dem FAZ-Redakteur können Sozis nie etwas recht machen, aber Interessenausgleich und Entspannung mit Russen gehen gar nicht. Die sollen sich gefälligst freuen, wenn »wir« uns ihnen »zuwenden« – Modell Donald Trump. So geht es im Galopp in die Ära zunehmender Spannungen, Maas lernt noch.