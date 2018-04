Karriere bei den Grünen

Anhängerschaft stagniert: Leo Trotzki (1879-1940) Foto: Bundesarchiv/ CC-BY-SA 3.0

Der »Trotzkismus besaß und besitzt im linkssozialistischen Spektrum, namentlich im vergangenen halben Jahrhundert, ein größeres Gewicht, als die zahlenmäßig bescheidene Stärke der einschlägigen Gruppierungen vermuten ließe«. Mit dieser These eröffnet Peter Brandt die Darstellung jener Strömung zwischen dem an der Sowjetunion orientierten Kommunismus und dem sozialdemokratischen Reformismus, die nach ihrem Namensgeber Leo Trotzki (1879–1940) noch mit weiteren bekannten Publizisten wie Ernest Mandel (1923–1995) oder Michel Raptis/Michel Pablo (1911–1996) verbunden wird. Auch Peter Brandt gehörte um 1970 in Westberlin zu einer trotzkistisch geprägten Organisation.

Der Begriff »Trotzkismus« diente anfangs zur Kennzeichnung der Anhänger der Opposition in der KPdSU während der Phase der Stalinschen Säuberungen. Die deutsche SAP und die spanische POUM wurden ebenfalls unter diesem Schlagwort rubriziert, die POUM gar aktiv bekämpft. Peter Brandt referiert die Grunddisposition »trotzkistischen« Organisationsverständnisses, nämlich den Internationalismus der Parteien und Gruppen der »Vierten Internationale«. Auch die bekannteste deutsche trotzkistische Partei, die »Gruppe Internationaler Marxisten« (GIM), galt als Sektion einer »Weltpartei der sozialistischen Revolution«. Andere Grundpositionen werden von Brandt ebenfalls vorgestellt: Die »permanente Revolution«, die Kritik an der »Bürokratisierung« der kommunistischen Regierungsparteien und die Ablehnung einer Beteiligung an nichtsozialistischen Regierungen. Klammer sei ein Organisationsverständnis, das die »reine Lehre« der Organisation vorzieht. Spaltungen folgten schnell.

Brandt zeichnet die andauernde, nur von wenigen Aufschwüngen unterbrochene Schwäche und mangelnde Verankerung trotzkistischer Organisationen in der Arbeiterbewegung nach. Eigenständige Parteigründungen zwischen Sozialdemokratie und Kommunismus wie die GIM oder die »Unabhängige Arbeiterpartei« (UAP) blieben bedeutungslos. Erfolgreicher waren Versuche des »Entrismus«, des geschlossenen Wirkens in den Gewerkschaften, in der SPD und bei den Jungsozialisten. Eine dauernde politische Verankerung blieb auch hier die Ausnahme. Schröders neoliberale Wende forcierte die Abwendung von der SPD und führte viele Trotzkisten an die Seite von WASG, PDS und Linkspartei. Das Verhältnis zu den Grünen blieb unterkühlt. Dennoch traten ehemalige GIM-Mitglieder wie Kerstin Müller und Andrea Fischer den Grünen bei und machten dort Karriere, nur eben nicht als Trotzkisten. In der Phase des Zusammenbruchs des sozialistischen Lagers unterstützten Organisationen wie die GIM oder die »Vereinigte Sozialistische Partei« (VSP) die Solidarność und begrüßten die offene Opposition gegen die Staatsparteien, weil dies, so Brandt, »in die ideologische Optik des Trotzkismus« passte.

Gegenwärtig arbeiten viele an Trotzki Orientierte in führenden Positionen der Linkspartei mit, so etwa Christine Buchholz, Nicole Gohlke und Janine Wissler. Die »Sozialistische Linke« bildet einen Artikulationsraum. Die Nachfolgeorganisation von »Linksruck«, »Marx21«, gehört ebenfalls zu diesem Spektrum. Doch kann auch hier personell eher von einer Stagnation gesprochen werden. So sieht Peter Brandt angesichts der manchmal schwer nachzuvollziehenden Spaltungen und Neubildungen die Zukunft dieser linkssozialistischen Strömung eher pessimistisch.