»Es bleibt was hängen, wenn man mit Dreck beworfen wird«

Rettungsaktion von Sea-Watch am 6. November 2017. Einem Bericht der Hilfsorganisation auf ihrer Webseite zufolge kamen dabei 50 Menschen ums Leben. Die sogenannte Libysche Küstenwache habe die Arbeit der Hilfsorganisation mit ihrem Fehlverhalten torpediert, heißt es dort Foto: Lisa Hoffmann/Sea-Watch/AP/dpa

Anfang vergangener Woche hat das Kassationsgericht in Rom den Einspruch des Vereins »Jugend rettet« gegen die Beschlagnahme seines Schiffes Iuventa durch italienische Behörden im August 2017 zurückgewiesen. Wie schätzen Sie dieses Urteil mit Blick auf die Arbeit ziviler Seenotrettungsorganisationen?

Die Kriminalisierung nimmt immer absurdere Züge an. Andererseits darf man das Urteil gegen die Iuventa nicht überbewerten, weil da letztlich nicht die Vorwürfe gegen »Jugend rettet« verhandelt worden sind, sondern es ging vor allem darum, ob Italien überhaupt berechtigt ist, ein solches Schiff zu beschlagnahmen. Außerdem ist das Festsetzen der »Open Arms«, des Schiffes der spanischen Initiative »Proactiva Open Arms«, am 16. April nach nur einem Monat von einem Gericht in Ragusa auf Sizilien kassiert worden. Trotzdem ist das Urteil von Rom natürlich ein Signal an die italienische Justiz: Man kann Rettungsschiffe beschlagnahmen, ohne der Crew irgendein Fehlverhalten nachweisen zu können.

Welche Aktionen hat das Schiff Ihrer Organisation, die »Sea-Watch 3« zuletzt gemacht?

In den letzten zwei Wochen hatten wir zwei Rettungen. Insgesamt haben wir dabei 400 Leute in Seenot in Sicherheit gebracht. Zuletzt sind wir am 21. April von der italienischen Rettungsleitstelle zu einem Notfall auf hoher See gerufen worden, weit entfernt von libyschem Hoheitsgebiet. Während unser Schiff dort hinfuhr, wurden wir informiert, dass die libysche Küstenwache den Fall übernehmen würde. Wir waren aber zuerst vor Ort und konnten an die Flüchtlinge Rettungswesten austeilen. Nur deshalb ist an dem Tag niemand zu Tode gekommen. Denn als die Libyer eingetroffen waren und wir mit unseren Schnellbooten auf Abstand gegangen waren, sind etliche ins Wasser gesprungen und haben gerufen: »No Libya, no Libya!« Das ist verständlich, denn von diesen Kräften werden die Menschen nach Libyen zurückgebracht und landen dort in Gefängnissen.

Unmittelbar vor der Beschlagnahmung der »Iuventa« im August 2017 hatte die italienische Regierung von »Jugend rettet« verlangt, einen sogenannten Code of Conduct zu unterschreiben …

Genau. Und »Jugend rettet« hat sich geweigert, diesen Verhaltenskodex zu unterzeichnen. Auch der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat festgestellt, dass dieser Code of Conduct gegen das Völkerrecht verstößt. Mit Unterzeichnung hätte man sich unter anderem verpflichtet, die italienische Polizei an Bord zu nehmen.

Einen Tag vor der Festsetzung der Iuventa hat übrigens das italienische Parlament einen neuen Militäreinsatz in libyschen Gewässern beschlossen. Er verstößt gegen den im Völkerrecht verankerten Grundsatz der Nichtzurückweisung in Staaten, in denen Personen Folter oder andere schwere Menschenrechtsverletzungen drohen, was in Li­byen eindeutig der Fall ist. Die italienische Marine hilft im Rahmen dieser Mission bei der Koordination von »Pullbacks« durch die libysche Küstenwache. Damit wird auch die Europäische Menschenrechtskonvention verletzt.

In Medienberichten wurde immer wieder behauptet, die zivilen Retter würden mit Schleppern zusammenzuarbeiten. Was bedeutet dergleichen für Ihre Arbeit?

Wenn man mit Dreck beworfen wird, bleibt immer was hängen. Dabei gibt es bis heute keinen einzigen Beweis für das Kungeln irgendeiner zivilen Organisation mit Schleppern. Das liegt schlicht daran, dass wir das nicht tun. Die Behörden sind deshalb dazu übergegangen, sich einfach Vorwürfe auszudenken. Im letzten Jahr behauptete zum Beispiel der Staatsanwalt, der die »Open Arms« hat beschlagnahmen lassen, er habe Beweise für die Kooperation der Crew mit Menschenhändlern. In einer Anhörung im italienischen Senat musste er dann zugeben, dass es keine Beweise gibt. Aber darüber ist viel weniger berichtet worden als vorher über die Anschuldigungen. Unser Ansehen wird also durch Schmutzkampagnen geschädigt, um unsere Arbeit zu erschweren. Denn die wissen genau, dass das, was wir machen, rechtlich einwandfrei ist. Deshalb versuchen sie, uns auf diese Weise wegzubekommen.