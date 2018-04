Scholastik statt Praxis

Der vervielfachte Lehrmeister. Die Anhänger der unterschiedlichsten Marx-Schulen, die da wimmeln und wuseln, pflegen bisweilen einen ausgesprochen legeren Umgang mit dem Textmaterial des Vordenkers (Karikatur von Stefan Siegert aus dem Jahr 1989) Foto: Stefan Siegert

Es sind nicht selten Sympathisanten kritischen Denkens, die ihre Verwunderung darüber zum Ausdruck bringen, mit welcher Intensität und oft auch Kompromisslosigkeit inhaltliche Kontroversen besonders innerhalb marxistischer Kreise geführt werden. Ganz unberechtigt ist diese Reaktion nicht, denn manchmal wird der Eindruck vermittelt, dass es in diesen Auseinandersetzungen bloß um »des Kaisers Bart« ginge. Sehr oft jedoch stoßen Positionen, Sichtweisen und Interpretationsmodelle aufeinander, die selbst beim besten Willen nicht vereinbar sind – obwohl sich die Diskutierenden allesamt als »kritisch« und »marxistisch« verstehen. Und auch wenn wenn es mitunter anders aussieht, resultiert die Intensität des Streites weniger aus sachfremder »Rechthaberei«, sondern ist Ausdruck eines intensiven Selbstverständigungsbemühens, dessen Hintergrund der politische Anspruch des Marxismus bildet, Theorie gesellschaftlicher Veränderung zu sein.

Die Abschaffung des Subjekts

Bei ernsthaften marxistischen Kontroversen geht es im Kern darum, mit welchem theoretischen Instrumentarium die bestehenden Verhältnisse unter dem Gesichtspunkt ihrer progressiven Veränderung am gründlichsten erfasst werden können und welche theoretische Orientierung den Beteiligten an den politischen Auseinandersetzungen ein angemessenes Bewusstsein über den Charakter ihrer Kämpfe und ein Verständnis der Handlungsbedingungen vermitteln kann. Nichts anderes drückt auch die oft missverständlich interpretierte 11. Feuerbach-These von Marx aus: »Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kömmt darauf an, sie zu verändern«. Auf den ersten Blick scheint es zwar so, dass damit ein prinzipieller Abschied von jeglicher philosophischen Reflexion zum Ausdruck gebracht würde. Jedoch steht dieser Imperativ nicht alleine. Er bildet den Schlusspunkt zu weiteren zehn Thesen, die sich mit dem Marxschen Verständnis eines reflektierten Weltverhältnisses konkreter Handlungssubjekte beschäftigen.

Spätestens wenn der weitere intellektuelle Entwicklungsweg von Marx betrachtet wird, den fortwährend philosophische Reflexionen (beispielsweise in Gestalt der Frage nach den Möglichkeiten und Bedingungen gesellschaftstheoretischer Erkenntnis) kennzeichnen¹, wird deutlich: Dem Veränderungsimperativ der 11. Feuerbach-These liegt die Überzeugung zugrunde, dass eine materialistische Wissenschaft sich mit der Frage auseinandersetzen muss, wie die Strukturgesetze der sozialen Welt zum Zwecke ihrer (revolutionären) Veränderung gedanklich erfasst werden können. Es ist daher unzulässig, Marx zu unterstellen, er habe seinem Freund Heinrich Heine darin widersprechen wollen, dass »der Gedanke der Tat, wie der Blitz dem Donner« vorausgehen müsse.

Dem Marxschen Verständnis von Theorie zufolge geht es jedoch nicht um die Formulierung »fertiger Rezepte« oder gar kurzschlüssiger »Handlungsanleitungen«, sondern um die Reflexion der Bedingungen für die Praxis der Subjekte: Theorie und Praxis sind in diesem Sinne untrennbar miteinander verbunden, ohne unmittelbar »identisch« zu sein.

Das ist ein triftiger Grund, Interpretationsvarianten in Frage zu stellen, deren Vertreter beanspruchen, einen »wahren« Marx entdeckt zu haben, der »rein wissenschaftlich«, d. h. ohne Praxisperspektive gelesen und interpretiert werden kann, wie das von den Protagonisten einer vorgeblich »Neuen Marx-Lektüre« behauptet wird. Programmatisch wird da postuliert, dass die Beschäftigung mit Marx »generell von revolutionstheoretischen Deutungen« Abstand nehmen müsse² und das »Kapital« ausschließlich als logizistisches Kompendium gelesen werden solle. Letztlich erfüllt diese Rezeptionshaltung »die Bedürfnisse nach einer Marx-Lektüre, die sich – ohne auf den Klassenkampf Bezug nehmen zu müssen – in abstrakter Negation des Bestehenden erschöpft.«³

Ist es deshalb nicht unverzichtbar zu belegen, dass es den Repräsentanten dieser »Neuen Marx-Lektüre« nur mit intellektueller Ignoranz, gepaart mit argumentativer Beliebigkeit und manipulativem »Gestaltungswillen« gelingt, ihre Sichtweise als die einzig »authentische Marx-Interpretation« darzustellen? Denn in der Tat werden im Windschatten des Anspruchs, Marx »neu zu lesen«, die Analyseprinzipien des »Kapitals« so zurechtgestutzt, dass von der Kritik der politischen Ökonomie letztlich nur noch ein weltabgewandtes Kategoriensystem als angeblicher Ausdruck einer »Umarbeitung der Hegelschen Logik«⁴ übrigbleibt. Was wiederum dazu führt, die »logische Darstellung (im »Kapital«, W. S.) mit einer starren, unbeweglichen und immergleichen Struktur« zu indentifizieren⁵, so dass »Kritik« in ideologische Anpassung umschlägt.

Eine solche Sichtweise, die ihren Blick von der Praxis abwendet und nicht mehr die sozialen Konflikte, sondern ausschließlich die als übermächtig verstandenen Strukturen einer kapitalistischen Ökonomie, ohne Berücksichtigung der in ihrem Rahmen handelnden Menschen, thematisiert, kommt auch in der verfälschenden Interpretation der Marxschen Rede über ein »automatisches Subjekt«⁶ zum Ausdruck. Unter Berufung auf diese Metapher wird der Kapitalismus als eine gesellschaftliche Maschine, als quasikybernetisches System der »Verwertung des Werts« beschrieben, dass kein »Außen« und keine (tätigen) Subjekte – es sei denn als Funktionselemente – mehr kennt. Aber die Auffassung von Marx ist das nicht, denn der betont, dass »Geschichte (…) von wirklichen Menschen gemacht (wird) – nicht von ›Charaktermasken‹ – wenngleich sie ihre Rolle selten nur begreifen«.⁷

Mechanistisches Denken

Wenn von den intellektualistischen Kopfstandsübungen der »Neuen Marx-Lektüre« die Rede ist, kann auch von Louis Althusser (1918–1990) nicht geschwiegen werden⁸, der in wesentlichen Punkten als ihr theoretischer Ahnherr verstanden werden muss, weil er ebenfalls ökonomisches Geschehen als eine vom menschlichen Handeln abgeschiedene Selbstbewegung von »Strukturen« verstanden wissen wollte. Geschichte sei ein »Prozess ohne Subjekt«. Im Zentrum dieser Theoriekonstruktion steht, wie der ehemalige Althusser-Mitstreiter Jacques Rancière (selbst-)kritisch bemerkt hat, »die Vorstellung einer großen despotischen Maschine, die jedes Individuum ihrem Funktionieren unterwirft«.⁹ In diesem Sinne konsequent werden dann die Praxissubjekte ausschließlich und irreversibel als »Gefangene von Texten und Rollen, deren Autoren sie nicht sein können«¹⁰, stilisiert.

Althusser und seine strukturmarxistische Überzeugungsgemeinschaft werden nicht müde zu betonen, dass dies natürlich die einzig »authentische Auffassung« zu Marx sei, die für jeden verpflichtend sein müsse, der nicht »bürgerlicher Ideologie« (Althusser) verfallen wolle. Denn es könne überhaupt keinen Zweifel darüber geben, dass »die Produktionsverhältnisse (und die politischen und ideologischen Verhältnisse einer Gesellschaft) (…) die wahren Subjekte [sind] (…) Und wenn man zufällig darauf verfiele, die Produktionsverhältnisse auf zwischenmenschliche Beziehungen zurückführen zu wollen, so täte man dem Marxschen Denken unrecht«.¹¹

Jedoch – und zwar keineswegs »zufällig« – kritisiert Marx gerade solch ein mechanistisches Denken als Ausdruck eines »alten Materialismus« und spricht im strikt entgegengesetzten Sinne von einem wechselseitigen Bedingungsverhältnis von Subjekt (den handelnden Individuen) und Objekt (der Gesellschaft): »Also ist der gesellschaftliche Charakter der allgemeine Charakter der Bewegung: Wie die Gesellschaft den Menschen als Menschen produziert, so ist sie durch ihn produziert.«¹²

Wer seinen theoretischen Verstand noch beisammen hat, muss sich fragen, wieso gerade der Althusser-Reduktionismus, also ein »Marxismus« ohne historischen Materialismus, ohne die Methode einer konkreten Dialektik und ohne humanistische Orientierung, die Grundlage »einer auf die Überwindung der Kapitalherrschaft angelegten radikalen Politik [bilden könne], welche dazu in der Lage … [wäre, die] Überwindung dieser Herrschaftsverhältnisse ganz praktisch wieder auf die historische Tagesordnung zu setzen«?¹³

Natürlich wäre es auch hilfreich zu erfahren, wie das auf der Grundlage einer Vergeblichkeitsmythologie entstehen sollen, die mit den Kernorientierungen spätbürgerlicher Weltanschauungsproduktion nicht nur korrespondiert, sondern deckungsgleich ist. Denn in deren Mittelpunkt steht ebenfalls die Auffassung, dass »der Mensch (…) im Getriebe der Weltgeschichte (…) der Spielball der Umstände und Ereignisse«¹⁴ sei, es also »keine Alternative« zur Unterwerfung gebe.

Willkürliche Aneignung

Der irritierte Leser wagt es gar nicht, das Naheliegende auszusprechen. Aber der Althusser-Schüler Étienne Balibar kommt ihm zu Hilfe und formuliert klar, dass es zur Umsetzung des strukturmarxistischen Theorieprogramms notwendig ist, »sich nicht nur der marxistischen Orthodoxie zu entwinden, (…) sondern vor allem der Problematik von Marx, wie er sie selbst verstand [!]: des philosophischen Selbstbewusstseins von Marx«.¹⁵ Es trifft offensichtlich zu, was schon Jean-Paul Sartre angesichts solcher Entsorgungsbemühungen gesagt hat: »Es handelt sich darum, eine neue Ideologie zu schaffen, die letzte Barriere, die das Bürgertum noch gegen Marx errichten kann (…) [Denn] da man den Marxismus nicht ›übertreffen‹ kann, schafft man ihn eben ab.«¹⁶

Die Kritik an systematischen Entstellungen der Theorie bedeutet nicht, dass es einen Kanon eines allgemeingültigen marxistischen Wissens gäbe, der als Messlatte für die Plausibilität der jeweiligen Diskussionsbeiträge dienen könnte. Die Vielschichtigkeit des Marxschen Werkes erfordert eine intensive Aneignungs- und Auslegungsarbeit, die natürlich zu differenten Einschätzungen führen kann. Zumal jede Generation ihren »eigenen« Marx aufgrund aktueller Erfahrungen, Problemlagen und gesellschaftstheoretischer Erklärungsbedürfnisse, also aus ihren konkreten Praxisbedingungen heraus entdeckt. Jede Rezeption findet im Kontext sich verändernder ideologischer Beeinflussung, aber auch auf der Basis einer mittlerweile beträchtlichen und auch widersprüchlichen Interpretationsgeschichte des Marxschen Denkens statt. Aber dies rechtfertigt keine interpretatorische Beliebigkeit: Es müsste für alle Beteiligten am »Marxismus-Diskurs« selbstverpflichtend sein, dass die Auslegungskriterien allgemein nachvollziehbar sind. Es müsste sichtbar sein, inwieweit eine als »marxistisch« deklarierte Interpretationsvariante noch mit dem Marxschen Intentionen korrespondiert.

Aber es gibt dabei ein Problem: Marx und Engels haben zwar neues wissenschaftliches Terrain erschlossen und waren die ersten, die Gesellschaft und deren Geschichte konsequent wissenschaftlich betrachtet und systematisch die Ursachen gesellschaftlicher Selbsttäuschungen analysiert haben. Jedoch sind die verschiedenen Problemfelder von ihnen in unterschiedlicher Intensität und Ausführlichkeit bearbeitet worden. Entwickelte Theoreme existieren neben fragmentarischen Äußerungen, Hypothesen neben einem reflektierten Wissen. Dieser Zustand wird nicht selten zum Anlass genommen, deren Theoriegebirge gleichsam wie einen Steinbruch zu behandeln, aus dem zu Argumentationszwecken das je als geeignet Erscheinende »herausgebrochen« werden kann, ohne dem theoretischen Zusammenhang die notwendige Beachtung zu schenken. Dabei dürfte jedoch der Einschätzung Antonio Gramcis zuzustimmen sein, wonach es eine »Einheit der konstitutiven Elemente des Marxismus«¹⁷ gibt. Konkret bedeutet das beispielsweise, dass Marx’ Kritik der politischen Ökonomie ohne dessen Methode der konkreten Dialektik nicht zu erfassen ist und eine radikale Kritik des Kapitalismus in der Marxschen Tradition auf eine entfremdungstheoretische Reflexionsebene (deren »Legitimität« von einer großen Allianz von der stalinistischen Orhodoxie bis zur Althusser-Schule – den Textbelegen zum Trotz – vehement bestritten wird) nicht verzichten kann.¹⁸

Interpretation als Manipulation

Es gibt also gute Gründe, bei vielen der in der aktuellen Marxismusdiskussion propagierten Interpretationsvarianten mehr als nur skeptisch zu sein. Vor allem, wenn dabei unter dem Namen »symptomatische Lektüre« einer »Regieanweisung« Althussers gefolgt wird. Im Kern besteht diese Lektüreanleitung in der Aufforderung, Marx intellektuell auf die Sprünge zu helfen, weil dieser selbst nicht immer gewusst habe, was er eigentlich artikulieren wollte. Marx sei letztlich an der intellektuellen Durchdringung der neuen Fragenkomplexe gescheitert, weil deren Erfassung »theoretisch weit über die zur Verfügung stehenden philosophischen Begriffe hinaus« gegangen sei.¹⁹ Es bleibe deshalb Aufgabe der »legitimen« Interpreten (natürlich aus der Althusserschule) dieses »Verschüttete« und »Unartikulierte« seines Denkens zutage zu fördern.

Wolfgang Fritz Haug charakterisiert dieses faktische Umwertungsverfahren (das er für eine besonders produktive Form der Theorieaneignung hält) mit der Wendung Althussers, dass »wir uns vom Marxschen Wortlaut lösen, um ihn seinem eigenen Denken verständlich zu machen.«²⁰ Es ist zwar zutreffend, wie Kant einmal bemerkt hat, dass man einen Autor besser verstehen könne, als er sich selbst verstanden hat. Aber dazu müsste erst dessen Selbstverständnis verlässlich dokumentiert und darauf aufbauend belegt werden, aus welchen theoretischen Gründen es im Rahmen seines Denkweges Präzisierungen und Erweiterungen, Vertiefungen und Revisionen gegeben hat. Unterbleiben solche Anstrengungen, sind der interpretatorischen Willkür Tür und Tor geöffnet.

Bereitwillig werden in etlichen Varianten unter dem Label »symptomatische Lektüre« auch eklatante Uminterpretationen der marxistischen Theorie legitimiert. Was um so einfacher gelingt, als im Kontext dieser »Lektürepraxis« gleichzeitig dem Marxschen Denken unterstellt werden kann, es sei fragmentarisch und unsystematisch gewesen. Dadurch ist es möglich, die methodologischen Prinzipien und die erkenntniskritischen Grundauffassungen des Marxismus so konsequent zu ignorieren, wie es beispielsweise bei der Behandlung des Problemfeldes »Dialektik« im »Historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus« geschieht. Unmissverständlich formuliert der Herausgeber Haug als Autor des Artikels zum entsprechenden Lemma seine kontrafaktische Grundannahme, dass Dialektik beim Marx des »Kapitals« nur noch eine forschungshypothetische Rolle spielen und letztlich kaum mehr als einen intellektuellen »Restposten« darstellen würde: Sie wäre auf eine bloße »Darstellungsmethode« reduziert.

Aber durchzuhalten ist diese Sichtweise nur, wenn die mit ihr nicht kompatiblen Aussagen ignoriert oder relativiert werden, denn Marx lehnte nach eigenem Bekunden zwar »die mystifizierende Seite der Hegelschen Dialektik« ab, ohne jedoch auf deren »rationellen Kern« verzichten zu wollen: »Ich bekenne mich daher offen als Schüler jenes großen Denkers«, heißt es im Vorwort des ersten »Kapital«-Bandes.²¹ Und in einem Brief an Ludwig Kugelmann spricht Marx in Bezug auf das »Kapital« von seiner »kritischen Weise, sie [die Hegelsche Dialektik, W. S.] anzuwenden«.²²

Aber nicht immer ist Ignoranz das Mittel der Wahl. Um die Auffassung von Marx und Engels, dass »mit Dialektik (…) nicht allein ein Verfahren, ein Weg des Denkens gemeint [ist], sondern zugleich eine Bewegung des Seins, welche in der Arbeit des Denkens auf den Begriff gebracht wird«²³ zu verschleiern, muss mit den »problematischen« Passagen, die genau dies hervorheben, »kreativ« umgegangen werden – und zwar oft bis an die Grenze zur Textverfälschung. Denn wenn die Kenntnisnahme zentraler Klassikerpassagen unvermeidlich ist, herrscht angesichts der »plural-marxistischen« Interpretationspräferenzen argumentative Not, die dann zu bemerkenswerten »Lösungsversuchen« führt. Nur ein Beispiel: Während Engels im »Anti-Dührung« von einem »totalen Mangel an Einsicht in die Natur der Dialektik« spricht, »wenn Herr Dührung sie für ein Instrument des bloßen Beweises hält«, ist es schon befremdlich, wenn Haug in Opposition zu Geist und Buchstabe dieser Aussage erklärt: »Engels scheint den Status der Dialektik hier auf eine nachträgliche Interpretation wissenschaftlicher Erkenntnisse zu beschränken.«²⁴ Als »Beleg« wird auf einen weiteren Engels-Text verwiesen, der jedoch wohlweislich nicht zitiert wird, denn dort wird Dialektik in einem direkt entgegengesetzten Sinne charakterisiert: »Die Dialektik ist aber weiter nichts als die Wissenschaft von den allgemeinen Bewegungs- und Entwicklungsgesetzen der Natur, der Menschengesellschaft und des Denkens.«²⁵

Dieses Beispiel, dem etliche weitere folgen könnten, zeigt, wie wichtig intensiver Meinungsstreit gerade unter Marxisten ist. Denn nur durch ihn kann ein emanzipatorisches Wissen erarbeitet, inhaltliche Stagnation verhindert und die gegenwartsanalytische Kompetenz eines Denkens in der Traditionslinie von Marx gefördert werden. Notwendig ist die Entwicklung einer »Diskussionskultur« – nur nicht im Sinne derjenigen, die eine solche demonstrativ fordern, aber tatsächlich keine Gelegenheit verstreichen lassen, Diskussionsprozesse zu kanalisieren und einen manipulativen »Alleinvertretungsanspruch« durchzusetzen versuchen.

Anmerkungen

1 »Die fertige Gestalt der ökonomischen Verhältnisse, wie sie sich auf der Oberfläche zeigt, in ihrer realen Existenz, und daher auch in den Vorstellungen, worin die Träger und Agenten dieser Verhältnisse sich über dieselben klarzuwerden versuchen, sind sehr verschieden von, und in der Tat verkehrt, gegensätzlich zu ihren inneren, wesentlichen, aber verhüllten Kerngestalt und dem ihr entsprechenden Begriff.« Marx-Engels-Werke, Bd. 25, S. 219. Im folgenden abgekürzt als: MEW.

2 Ingo Elbe: Marx im Westen. Die neue Marx-Lektüre in der Bundesrepublik seit 1965, Berlin 2008, S. 32

3 Karl Reitter: Vorwort, in: ders. (Hg.): Karl Marx. Philosophie der Befreiung oder Theoretiker des Kapitals. Zur Kritik der neuen Marx-Lektüre, Wien 2015, S. 16

4 Frieder Otto Wolf: Was braucht marxistisches Denken heute, um als Theorie existieren zu können? In: Olaf Gerlach u. a. (Hg.): Mit Marx ins 21. Jahrhundert. Zur Aktualität der Kritik der politischen Ökonomie, Hamburg 2003, S. 78

5 Gerhard Hanloser/Karl Reitter: Der bewegte Marx. Eine einführende Kritik des Zikulationsmarxismus, Münster 2008, S. 52

6 MEW 23, 169

7 MEW 17, 576

8 Vgl. W. Seppmann: Das Elend der Philosophie. Über Louis Althusser, Kassel 2018 (im Druck)

9 Jacques Rancière: Die Lektion Althussers, Hamburg 2014, S. 112

10 Louis Althusser: Für Marx, Frankfurt/Main 1968, S. 54

11 Louis Althusser/Étienne Balibar: Das Kapital lesen, Bd. II, Reinbek 1972, S. 242

12 MEW 40, 537

13 Frieder Otto Wolf: Nachwort des Herausgebers: Warum es heute an der Zeit ist, »Das Kapital lesen« wieder zu lesen, in: L. Althusser/É. Balibar/R. Establet/P. Mascherey/J. Rancière: Das Kapital lesen. Vollständige und ergänzte Ausgabe mit Retraktionen zum »Kapital«, Münster 2015, S. 733

14 Martin Heidegger: Gelassenheit, Pfullingen 1950, S. 21

15 Étienne Balibar: Strukturale Kausalität, Überdetermination und Antagonismus, in: H. Böke/J. C. Müller/S. Reinfeld (Hg.): Denk-Prozesse nach Althusser, Hamburg 1994, S. 29

16 Jean-Paul Sartre, zit. nach: G. Schiwy: Der französische Strukturalismus, Reinbek 1969, S. 210

17 Antonio Gramsci: Philosophie der Praxis, Frankfurt/M. 1967, S. 195

18 Vgl. Elmar Treptow: Die Entfremdungstheorie bei Marx, Kassel 2018

19 Louis Althusser/Étienne Balibar, a. a. O., Bd. I, S. 97

20 Wolfgang Fritz Haug: Ist es einfach, im Marxismus Philosoph zu sein?, in: Das Argument, Nr. 304, 2013, S. 685

21 MEW, 23, 27

22 MEW, 32, 686

23 Thomas Metscher: Integrativer Marxismus, Kassel 2017, S. 15

24 Wolfgang Fritz Haug (Hg.): Historisch-kritischer Wörterbuch des Marxismus, Hamburg und Berlin 1994 ff., Bd. 2, Sp. 667

25 MEW, 20, 131 f.