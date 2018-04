Rumänien: Rücktritt von Premier gefordert

Bukarest. Der rumänische Präsident Klaus Johannis hat den Rücktritt der sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Viorica Dancila verlangt. Sie sei ihrem Amt »nicht gewachsen«, sagte Johannis am Freitag in einer von allen Fernsehsendern übertragenen Ansprache. Zugespitzt hatte sich der Konflikt, nachdem Dancila am Vortag gegen den Willen Johannis’ bei einem offiziellen Besuch in Israel mit der dortigen Regierung über einen Umzug der rumänischen Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem gesprochen hatte. (dpa/jW)