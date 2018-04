Europol stört islamistische Medien

Den Haag. Internationale Ermittler haben dem »Islamischen Staat« zugeschriebene Medien gestört oder komplett sabotiert, wie Europol am Freitag in Den Haag mitteilte. Besonders getroffen wurden demnach das Internetportal »Amak« sowie Internetradiosender. Ermittler erwarten zudem, dass die sichergestellten Daten zur Identifizierung von Hintermännern sowie anderer Personen führen werden. An der seit 2015 laufenden Aktion unter Leitung der belgischen Staatsanwaltschaft waren Ermittler aus mehreren EU-Staaten sowie den USA und Kanada beteiligt. (dpa/jW)