Merkel zu Gesprächen mit Trump in Washington

Washington. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am Donnerstag abend zu Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump in Washington eingetroffen. Bei dem Treffen im Weißen Haus standen am Freitag insbesondere der Streit um US-Strafzölle und das Atomabkommen mit dem Iran auf der Tagesordnung. Nach Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron ist Merkel in dieser Woche bereits der zweite Gast aus Europa, der Trump im Sinne der EU beeinflussen will. Es ist der zweiten Besuch Merkels in Washington seit dem Amtsantritt des US-Präsidenten. Zuletzt war sie im März 2017 im Weißen Haus zu Gast. (AFP/jW)