Biege gestorben

Der Liedermacher Holger Biege ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 65 Jahren in einer Klinik in Lüneburg. Biege war in der DDR in den 70er Jahren mit Liedern wie »Wenn der Abend kommt« und »Sagte mal ein Dichter« bekannt geworden und war 1983 nach einem Konzert mit seiner Familie in Westberlin geblieben. Zuletzt lebte er bei Lüchow-Dannenberg. 2012 hatte er einen Schlaganfall und war seitdem gelähmt. »Er hatte so etwas Markantes wie Manfred Krug oder Udo Lindenberg« sagte der Musiker Thomas Putensen, der mit ihm lange Zeit befreundet war. (dpa/jW)