Frankfurt am Main. Der Rat der Europäischen Zentralbank beließ bei seiner sogenannten Zinssitzung am Donnerstag in Frankfurt den Leitzins im Euro-Raum wie erwartet bei null Prozent. Zudem müssen Geschäftsbanken, die Geld bei der Notenbank parken, dafür weiterhin 0,4 Prozent Strafzinsen zahlen, wie die Währungshüter mitteilten. (Reuters/jW)