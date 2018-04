Brüssel will zinsfreie Kredite für Euro-Zone

Berlin. Ungeachtet des Widerstands von CDU und CSU will EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger einem Medienbericht zufolge einen neuen Topf für die Vergabe zinsfreier Kredite für Länder der Euro-Zone schaffen. Der CDU-Politiker wolle kommende Woche Pläne für den Währungsraum vorlegen, die eine Antwort auf die Forderung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach einem Euro-Zonen-Haushalt seien, berichtete die Wirtschaftswoche am Donnerstag unter Berufung auf EU-Kreise. Das Budget solle für einen Zeitraum von sieben Jahren mehrere Milliarden Euro umfassen und Darlehen für Mitgliedsländer bereithalten, die ohne eigenes Verschulden durch einen externen Schock in eine Wirtschaftskrise gerieten. Die Mittel sollten nicht Teil des EU-Haushalts sein. (Reuters/jW)