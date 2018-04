BRD erhöht Militärausgaben

Treffen der NATO-Außenminister in Brüssel: Generalsekretär des Militärbündnisses Jens Stoltenberg (l) spricht mit US-Außenminister Michael Pompeo (r). Der deutsche Außenminister Heiko Maas (m) ist erfreut. (27. April 2018) Foto: Virginia Mayo/ AP Photo

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat beim NATO-Treffen in Brüssel versichert, dass Deutschland seine Militärausgaben in Richtung zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts erhöhen wird. »(Wir) gehen davon aus, dass wir das, was von uns verlangt wird, schrittweise auch erfüllen werden«, sagte Maas am Freitag in Brüssel. Die 29 NATO-Mitgliedsstaaten hatten sich 2014 dazu verpflichtet, die Militärausgaben der Zweiprozentmarke anzunähern.

Die USA bestehen darauf, dass dies spätestens 2024 tatsächlich auch erreicht wird. Der neue US-Außenminister Michael Pompeo bekräftigte in Brüssel die US-Haltung. »Dass die Vereinigten Staaten diese Auffassung und diese Erwartung haben, ist jetzt nicht neu«, sagte Maas dazu. »Ich glaube, dass Deutschland, was die Wahrnehmung der internationalen Verantwortung angeht, außerordentlich präsent ist. Und dass wir auch unsere Bündnisverpflichtungen gegenüber der NATO erfüllen, was die Finanzierungsfragen angeht.«

Zu einer Beteiligung der Bundeswehr am geplanten NATO-Einsatz zur Ausbildung der Streitkräfte im Irak äußerte sich Maas zurückhaltend. Er verwies darauf, dass die Bundeswehr bereits im Irak tätig ist. Nach Angaben von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sehen die aktuellen Pläne vor, mehrere hundert Soldaten in das Land zu schicken.

Auf der Tagesordnung stand zudem die Lage in Afghanistan sowie der NATO-Beitritt Georgiens, Mazedoniens und Bosnien-Herzegowinas. Thema waren auch die Beziehungen zu Russland. »Es gibt von uns die Erwartung, dass es bei den wichtigen Fragen und bei den Konfliktlösungen (…) von der russischen Seite konstruktive Beiträge gibt«, sagte Maas.

In einer Pressemitteilung erklärte Alexander S. Neu, Obmann im Verteidigungsausschuss für die Fraktion Die Linke: »Die Außenminister der NATO-Staaten treffen sich heute, um mittlerweile ritualisiert sich selbst zu vergewissern, dass die Welt aus den Fugen geraten ist und Russland und China die größten Gefahren für die westliche Sicherheit und dessen Wohlstand darstellen.« (dpa/jW)