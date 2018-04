In aller Freundschaft

»Bodenständiger Typ«: Jonas Hector grüßt Mr. Spock Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

»Bielefeld statt Barcelona – Danke Jonas!«, jubelte der Schauspieler Heiner Lauterbach, einer der prominenten Fans des 1. FC Köln, am Dienstag im Boulevardblatt Express. Tatsächlich hatte Jonas Hector Anfang der Woche eine bemerkenswerte Entscheidung bekanntgegeben: Trotz des unmittelbar bevorstehenden Abstiegs sucht der Nationalspieler (36 Einsätze) nicht das Weite, sondern verlängert bei den Rheinländern. Hector verzichtet auf die Ausstiegsklausel und geht mit dem FC in die 2. Liga.

»Der 1. FC Köln hat mir den Weg von der Regionalliga bis in die Nationalmannschaft ermöglicht. Ich bin diesem Club sehr verbunden und dankbar und fühle mich in Köln sehr wohl«, ließ der Linksverteidiger über den Verein mitteilen. Kölner haben bekanntlich nahe am Wasser gebaut, und Hectors Statement treibt der ganzen Stadt Tränen der Rührung in die Augen. »Das ist eine tolle Nachricht, und sie zeugt von großer Liebe zu unserem Verein«, freute sich Mundartrocker Wolfgang Niedecken am Mittwoch im Express.

Während sich immer mehr Spieler mit krummen Fisimatenten aus gültigen Verträgen freipressen, sobald ein besseres Angebot kommt, setzt Hector ein seltenes Zeichen für Vereinstreue. »Es wäre problemlos möglich gewesen, nach dieser Saison zu einem anderen Verein zu wechseln, aber für mich fühlte sich das nicht richtig an«, so der Linksverteidiger. Dem Vernehmen nach soll Borussia Dortmund besonders interessiert gewesen sein. Acht Millionen Euro hätte Hector nur gekostet – ein Schnäppchen.

Die Fans der Schwarz-Gelben sind nun etwas traurig, können aber nicht umhin, Hector für seine Entscheidung zu feiern. »So sehr ich es bedauere, ihn nicht beim BvB zu sehen, so zeigt mir Jonas Hector, was ich heutzutage an Profifußballern vermisse«, schreibt eine Anhängerin auf Twitter. Man muss auch jünne künne, würden die Kölner sagen. Ein Teil der Fans beider Vereine ist in inniger Freundschaft vereint.

Aber es gibt in den sogenannten sozialen Netzwerken auch manche, die Hector Naivität vorwerfen. Wer lieber in der 2. Liga spiele als im Europapokal, sei offenbar nicht ehrgeizig genug, heißt es. Außerdem gefährde er seine Karriere in der Nationalmannschaft, wo er im Moment noch Stammkraft ist. Ähnliche Vorwürfe hatte sich bereits der junge Lukas Podolski gefallen lassen müssen, als er nach einem Abstieg ebenfalls in Köln blieb. »Das ist ein ganz starkes Zeichen. Dieser Klub hat eben auch in der 2. Liga seinen Reiz«, kommentierte Prinz Poldi jetzt aus dem fernen Japan.

Jonas Hector wird sich seinen Schritt reiflich überlegt haben. Der 27jährige ist ein bodenständiger Typ aus dem Saarland. Bislang stand er nicht im Verdacht, übereilte Entschlüsse zu fassen. Es ist davon auszugehen, dass er vorher den Rat des Bundestrainers eingeholt hat. Joachim Löw ist als äußerst loyal bekannt, besonders bei Leuten, die ihm schon einmal aus der Klemme geholfen haben.

Löw wird nicht vergessen, dass sich Hector im letzten Sommer nicht zu schade war beim ungeliebten Confed-Cup zu spielen, während andere Stammspieler lieber Urlaub machten. Dabei hatte der Verteidiger 33 Ligapartien in den Knochen, alle über die volle Distanz. Nur einmal fehlte er wegen einer Gelbsperre. Auch in der Nationalmannschaft stand er fast immer in der Startformation. In der neuen Saison kam er schwer in Tritt, wirkte ausgelaugt und wenig spritzig. Beim Auswärtsspiel in London verletzte er sich schwer und fiel fast die gesamte Hinrunde aus. Einer von vielen Gründen für den rasanten Absturz des 1. FC Köln.

Hector kann woanders sicher mehr Geld verdienen, aber hungern muss er auch in Köln nicht. Und sollte das Konto mal leer sein, wird er nicht auf der Straße landen. »Ich bin sicher, sollte es Ihnen wider erwartend irgendwann einmal schlechter gehen, Sie müssten einfach nur mit der Bahn in die Stadt fahren und an irgend einer Türe klingeln«, macht ihm Heiner Lauterbach im Express Mut.