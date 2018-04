Reporter in Damaskus

Luis Brizuela in einem Militärkrankenhaus in Damaskus Foto: Prensa Latina

Zunächst macht er einen schweigsamen Eindruck, doch im Verlauf des Gesprächs brechen seine Erlebnisse und Gefühle aus ihm heraus. Natürlich, Luis Brizuela ist Journalist, auch wenn er an der Universität wenig für die »harten Kerle« übrig hatte, die mit kugelsicheren Westen in Hubschrauber klettern, die klassischen Kriegskorrespondenten oder Katastrophenreporter. »Diese Art von Arbeit war nie mein Ziel«, erzählt er. Als ihm 2012 vorgeschlagen wurde, für die kubanische Nachrichtenagentur Prensa Latina über den Konflikt in Syrien zu berichten, kam das für ihn deshalb völlig überraschend.

»Ich begann, über die Kultur, die Religion, die Charakteristika des Landes zu lesen, und alle Meldungen zu studieren, die unsere beiden vorherigen Korrespondenten verfasst hatten.« In Damaskus hörte Luis zum ersten Mal das Echo der Bomben und sah die Rauchsäulen. Er war gerade 30 Jahre alt geworden. »Wir landeten am 8. November um fünf Uhr morgens, und der Flughafen war praktisch leer. Da merkst du: Wenn in der Hauptstadt eines Landes der Airport menschenleer ist, dann stehen die Dinge nicht gut.« Schnell musste er lernen, sich im Büro um fast alles selbst zu kümmern. »Ich war mein eigener Chef«, erzählt er lächelnd. Jeden Tag schickte er seine Berichte nach Havanna, »es gab keine Erholung, keinen Urlaub«. Die Arbeit wurde immer wieder von den häufigen und oftmals langen Stromausfällen unterbrochen. Hinzu kam, dass der Zeitunterschied zwischen Havanna und der syrischen Hauptstadt sieben Stunden beträgt.

»Die Beamten und auch die Menschen auf der Straße hatten, aus nachvollziehbaren Gründen, ziemlich große Vorbehalte gegenüber der Presse. Sie können aber unterscheiden, sie kennen Kuba. Wenn du ›Castro‹ oder ›Che Guevara‹ sagst, schließen dich die Menschen sofort ins Herz. Du kannst sehen, wie sich ihr Gesichtsausdruck verändert. Aber es herrscht große Vorsicht, denn die westliche Presse hat sich sehr aggressiv und sehr einseitig verhalten. Das war eines der Probleme, auf die ich bei jedem Bericht gestoßen bin.« Fadi, sein Übersetzer, wurde ihm von Anfang an ein Freund. Später lernte er Ahlam, den Alawiten Ghifar und den Kurden Elías kennen, die alle drei in Kuba studiert hatten. Sie wurden zu einem Team. »Durch sie habe ich viel von der arabischen Kultur kennengelernt, und das hat mir in gewisser Weise geholfen, den Stress des Konflikts und die Dynamik der Arbeit dort zu überstehen.« In ruhigen Augenblicken setzten sie sich zusammen, tranken Tee, rauchten Schischa, aßen Nüsse und spielten Domino, was ein typisch kubanischer Zeitvertreib ist.

Luis’ Gesicht wird ernst. Er erinnert sich an den Augenblick, als die erste Autobombe in seiner Nähe explodierte. »Es war Mitternacht. Ich überprüfte gerade die Informationen des Tages, als das gesamte Gebäude wackelte.«

– »Hattest du Angst?«

– »Ja, natürlich. Sehr oft. Das wichtige ist, dass dich die Angst nicht lähmen darf.«

Das Ausmaß der Zerstörung war in vielen Stadtvierteln erschreckend. »Ein Mörsergeschoss schlug an einem Ort ein, an dem ich mich fünf Minuten zuvor befunden hatte. Auf den Ministerpräsidenten wurde 100 Meter von meinem Haus entfernt ein Anschlag verübt. Sehr hart war der Tag, als vor dem Haus von Fadi eine Autobombe explodierte. Zum Glück waren seine Frau und die Kinder nicht zu Hause, und auch er selbst entkam wie durch ein Wunder. Der Anschlag erschütterte mich zutiefst, ich war wie gelähmt.«

Sicherheit und Disziplin wurden zu Schlüsselbegriffen. »Die Realität verdrängt die Klischees, dass ein Journalist verwegen, verrückt und ein Streuner sein sollte. In einem Krieg darf man nicht leichtsinnig sein. Man muss lernen, zwei Dinge zu vereinbaren: den Beruf, die Suche nach Informationen, aber zugleich das Bewusstsein für den eigenen Schutz. Man darf nicht zu viel riskieren.«

Doch es gab auch schöne Augenblicke, zum Beispiel als sie den Dschebel Kasjun bestiegen. Der Berg ist eine natürliche Aussichtsplattform, von der man ganz Damaskus überblicken kann. Wie Nadeln heben sich die Minarette aus der Stadt ab. »Wenn der Abend hereinbricht, hört man von einem Ende der Stadt zum anderen den Gesang der Muezzine, die zum Gebet rufen, bis die ganze Stadt ein einziger Gesang ist. Die Moscheen beginnen, grün zu leuchten, in der Farbe des Islam. Das ist ein schönes und eindrucksvolles Bild.«

Ursprünglich habe sein Aufenthalt sechs Monate dauern sollen, aber dann wurde es fast ein Jahr. »Als ich mich dann auf die Abreise vorbereitete, stritten die Gefühle in mir. Ich ging fort, als ich gerade begonnen hatte, mehr Leute kennenzulernen, mehr Freunde zu finden, und ich mich besser mit ihnen verständigen konnte. Außerdem hätte ich gerne das Land erkundet, was ich aufgrund der Sicherheitslage nicht konnte. Das ist etwas, was noch aussteht. Aber auch in Kuba gab es Menschen, die darauf hinfieberten, mich wiederzusehen.«

Nach seiner Rückkehr wurde er eingeladen, seinen Kollegen und Journalistikstudenten von seinen Erfahrungen zu berichten. »Natürlich ist die Arbeit hier eine andere, entspannter. Du musst nicht auf die Straße gehen, um die Informationen zu ›jagen‹, und bist keinen Gefahren ausgesetzt. Und ja, der Konflikt prägt dich unweigerlich. Er bringt dich zum Nachdenken darüber, wir vergänglich die eigene Existenz und wie wertvoll das Leben ist. Ich denke, dass dies eine weitere Lehre war: wie wichtig es ist, den Frieden zu verteidigen.«

– »Es wäre also besser, ›Friedenskorrespondent‹ zu sein?«

– »Ja, auf jeden Fall. Hoffentlich gibt es bald keine Kriegskorrespondenten mehr!«

Übersetzung: André Scheer