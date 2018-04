Nachschlag: Hamlet anders

Frank Olson, gespielt von Frank Sarsgaard, wartet in der Lobby seines Hotels. Kurze Zeit später ist er tot. Foto: Zach Dilgard/Netflix

USA 1953: Korea-Krieg, Kalter Krieg, Jagd auf Kommunisten. Frank Olson, ursprünglich Agrarwissenschaftler, arbeitet an bakteriologischen Experimenten für das Militär. Dann nimmt er an LSD-Versuchen der CIA teil. Einige Tage später wird er nach einem Sturz aus dem zehnten Stock tot auf der Seventh Avenue in Manhattan gefunden. »Es war ein Unfall. Er ist entweder gefallen oder gesprungen.« Mit diesen Worten wird dem neunjährigen Eric Olson der Tod seines Vaters erklärt. Vergeblich versucht er, sie in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen. Die CIA hat seinen Vater umgebracht, davon ist er überzeugt, und er wird sein ganzes Leben daransetzen, das zu beweisen. Die sechsteilige Netflix-Serie »Wormwood« des Filmemachers Errol Morris von 2017 gräbt sich in den Hergang des Falls und die Psyche Eric Olsons ein. Was ist Wahrheit, was ist Wahnsinn? Interviews mit ihm und anderen Beteiligten wechseln sich mit Spielszenen ab, es entsteht ein starkes und dichtes Bild der US-Geschichte. (mik)