Wem gehört die Stadt?

Zu jW vom 14. April: »›Verdrängung ist ein ­flächendeckendes Problem‹«

Zu der letzten Abgeordnetenhauswahl warb die Berliner Linkspartei mit dem Slogan: »Und die Stadt gehört euch«. (…) In den zurückliegenden Monaten wurden Vertreter der Stadtkoalition nicht müde zu versichern, dass es ihnen um erträgliche, soziale-verträgliche Mieten gehe. Die Vertreter des Berliner Mietervereins und verschiedener Mieterinitiativen glauben bzw. machen ihrer Klientel glauben, dass das Marktgesetz »Angebot und Nachfrage regeln den Preis« auf dem Wohnungsmarkt nicht wirke. Die Berliner Politik machte schon in den Neunzigern (…) Wohnungspolitik zur »Stabilisierung« der Mieten, als sie Tausende kommunale Mietwohnungen abriss und hunderttausend kommunale Mietwohnungen an Immobilienspekulanten verschleuderte. Der kommunale Grund ging mit. Damit wurde absichtsvoll das kommunale Angebot staatlicherseits verknappt.

Wer wachen Sinnes durch Berlin geht, sieht, wer mit »euch« gemeint ist. Die Straßenbahnfahrerin nicht, der Automatenbediener in den Knorr-Werken auch nicht, der Müllfahrer auch nicht, die Regaleinräumerin bei Rewe nicht, der Zusteller der Briefpost ebensowenig wie die Krankenschwester. Dennoch versuchen die Berliner Linken, den Menschen in der Stadt zu suggerieren, mit dem Mietspiegel und einer Mietpreisbremse könnten sie das Wirken der objektiven Marktgesetze aufheben. Gegen ihre eigene lange Erfahrung! »Und die Stadt gehört euch« – den Betongoldinvestoren. (…)

Herbert Rubisch, per E-Mail

Tragisches Schicksal

Zu jW vom 16. April: »Wahrheiten aus der Grauzone«

(…) An einer Stelle muss ich Sabine Kebir und auch der Buchautorin gegenüber Zweifel anmelden: Ernst Busse und sein tragisches Schicksal eignen sich nicht als exemplarische Hervorhebung für das Ringen um Machtpositionen in der Führung der DDR unmittelbar nach deren Gründung. Kein Geringerer als der erste Staatspräsident der DDR, Wilhelm Pieck, ebenfalls aus Moskau zurückgekehrter Exilant, hat sich nach Verhaftung und Verurteilung von Ernst Busse persönlich bei Stalin in zwei Briefen energisch für den KPD- und späteren SED-Funktionär Ernst Busse eingesetzt. Leider blieb die sowjetische Seite bei ihren Vorwürfen, der Buchenwald-Häftling Ernst Busse habe als Funktionshäftling zuwenig für die Rettung von sowjetischen Häftlingen im KZ Buchenwald unternommen. Ernst Busse starb am 31. August 1952 an Leberzirrhose im Sonderlager Workuta in der Republik Komi, wo er unter vielen Kriegsverbrechern der SS und der Naziwehrmacht eine lebenslange Freiheitsstrafe verbüßen sollte. Diese Fakten bestätigte mir der bekannte Historiker Klaus Drobisch, er gilt als international anerkannter Experte für die KZ-Forschung und die Erforschung der Judenverfolgung, bereits am Anfang der 1980er Jahre während einer öffentlichen Lesung aus seinem Buch »Die weiße Rose« zur »Woche des Buches in der DDR« in meinem Heimatort Barchfeld.

Rainer Döhrer, Barchfeld/Werra

Konflikt der Interessen

Zu jW vom 21./22. April: »Giftige Propaganda«

Nach Wochen der »Giftgasanschläge« (…) fragen sich viele angesichts der vergleichsweise »harmlosen« Angriffe auf Syrien, was das Ganze nun eigentlich sollte. Eine erste Antwort könnte im Hinweis darauf liegen, dass die Machthaber im Westen bewiesen haben, dass sie sich mit dem Lügen nicht mehr so große Mühe zu geben brauchen. Fast jeder sogenannte Journalist plappert eh alles nach und posaunt es heraus. Manche fügen noch ein paar Schnörkel hinzu, runzeln telegen ein wenig die Stirn ob übertriebener Formulierungen der Herrscher. Aber das ist nur Beiwerk. (…) Vielleicht kommen wir aber mit der finanziellen eher als mit einer ideologischen oder gar politischen Frage dem Motiv für den Angriff ein wenig näher. Wenn man sich die kleine Koalition der Willigen näher anschaut, liegt ein Gedanke nahe: Die Aktien der großen Rüstungskonzerne haben nach dem Angriff mächtig angezogen. Philip May z. B., Ehemann der britischen Premierministerin, vertritt nach Angaben des Senders RT eine Investmentgruppe, die an Rüstungskonzernen wie der BAE Group verdient. (…) Dass unsere Machthaber sich persönlich an Kriegen bereichern, ahnen wohl viele. Nur genauer nachweisen und lauter aussprechen müsste man das langsam.

Michael Skoruppa, Hinte

Gramsci lesen

Zu jW vom 23. April: »Aufstand gegen Ortega«

Ist das schon eine Art von Gesetzmäßigkeit, dass einst revolutionäre Organisationen (wie hier die Sandinistas) im Neoliberalismus verenden? (…) Warum gibt es immer noch, wie übrigens in Venezuela auch, von der rechten Opposition kontrollierte Medien? Da empfehle ich Ortega und Co. die Schriften von Antonio Gramsci, der sinnreich über die ideologische Hegemonie schrieb. Solange man unter anderem solche ideologischen Dreckschleudern gewähren lässt, wundert es nicht, dass der revolutionäre Prozess ins Stocken gerät (wenn auch nicht ausschließlich deswegen). Die Sandinistas hätten wissen können, dass die Aufnahme von IWF-Krediten immer das Volk bluten lässt. (…)

Joán Ujházy, per E-Mail

Mutige Nordhessen

Zu jW vom 24. April: »Protest gegen Abschiebung«

(…) Der syrische Flüchtling aus Witzenhausen wurde schon zum Flughafen gebracht, als das Regierungspräsidium Kassel die Abschiebung stoppte, weil sie aufgrund eines Gerichtsurteils von vor einem Jahr (…) rechtswidrig gewesen wäre. Heißt: Nur durch den Widerstand der 60 Menschen, von denen 20 (…) von der Polizei verletzt wurden, konnte ein staatlicher Willkürakt in letzter Minute verhindert werden. Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht – anders als durch körperlichen Einsatz war der Rechtsbruch des Staates nicht zu verhindern. Eure Schlagzeile war zu unkonkret, (…) sie hätte die Fakten benennen müssen: Rechtswidrige Abschiebung in letzter Minute verhindert! (…)

Ronald Brunkhorst, Kassel (diese Zuschrift erreichte uns über die neue ­Kommentarfunktion für Onlineabonnenten)