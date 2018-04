Die Arbeit ist getan

Steppen, Ruinen, Schauerfelder: Das Marvel-All-Star-Team betritt das Reich des Todes Foto: Chuck Zlotnick/Marvel Studios via AP

»Als aber der Weg wieder um einen Felsen bog, veränderte sich mit Einem Male die Landschaft, und Zarathustra trat in ein Reich des Todes. Hier starrten schwarze und rothe Klippen empor: kein Gras, kein Baum, keine Vogelstimme.«

Nietzsche »Also sprach Zarathustra«, Buch IV, »Der hässlichste Mensch«

Was sind das für Landschaften in »Avengers: Infinity War«, dem nunmehr 19. Film des Marvel Cinematic Universe (MCU), erneut gedreht von den Brüdern Anthony und Joe Russo? Und wer oder was übt sich darin in der Zerstörung der Welt? Dass die Welt untergeht, ist ja im MCU wahrlich nichts Neues. Zuletzt hat man in »Guardians of the Galaxy 2« und »Thor: Ragnarök« noch herzlich darüber gelacht. Diesmal jedoch scheinen sie – d. h. Marvel und Disney – es doch ein wenig ernster zu meinen.

Verantwortlich für das Weltende zeichnet diesmal ein gewisser Thanos (Josh Brolin), der bereits in den »Guardians«-Fimen auftaucht. Thanos veranlasst die neomalthusianische Überzeugung von der Begrenztheit der Ressourcen und einer Überbevölkerung des Universums dazu, zumindest eine Hälfte dieses Universums konsequent abzuräumen. Als ob es darum ginge, seiner Schurkenfigur recht zu geben, ist der Film zunächst aber hoffnungslos überfüllt. Sich darin zu orientieren, ist ungefähr so aussichtslos wie der Versuch, die Handlungsstränge eines Marvel-Heftes nachzuvollziehen, ohne die notwendige jahrelange Comicweltexegese betrieben zu haben. Disney mobilisiert hier als Zeichen seiner anstehenden Weltherrschaft praktisch das gesamte Reservoir des MCU, um es in eine erklärtermaßen aussichtslose Schlacht zu werfen – die Gewinnchancen sind 1 zu 14 Millionen, berechnet Dr. Strange (Benedict Cumberbatch) in einer Szene. Dennoch sei dies der einzig gangbare Weg. Im Verlauf dieser Schlacht treffen die Popkulturplaneten der »Guardians of the Galaxy« auf die ausgebrannte Götterwelt des Thor und die wie unter einer Abzugshaube gehaltene Savanne vor den Toren des imaginären afrikanischen Zukunftsstaates Wakanda aus »Black Panther«: Steppen, Ruinen, Schauerfelder.

»In diesen Filmen bereitet sich die Menschheit darauf vor, die Zivilisation zu überleben«, meinte Walter Benjamin prophetisch angesichts der Micky Maus, die dazu da war, »die auf den Menschen hin konzipierte Hierarchie der Kreaturen« zu durchbrechen. Die trügerische Hoffnung lautete, dass »die Kreatur auch jenseits alles Menschenähnlichen immer bestehen bleibe.« Gut ein Jahrhundert nach der Micky Maus hat Disney offensichtlich andere Pläne. Anschaulich endet »Infinity War« mit der Auflösung potentiell jeder Kreatur in Staubpartikel. Diese Staubpartikel sind dann gleichsam die Bausteine eines neuen, programmierbaren, aufgeräumteren Universums.

Anders gesagt, ich habe einen posthumanen »Film« gesehen; einen, der die buchstäbliche Auflösung seiner vielen Hauptfiguren – die zwar auf der popmythologischen Handlungsebene zu weiten Teilen ohnehin bereits post- oder superhuman sind, immerhin aber noch von einigen der berühmtesten sogenannten Filmstars dieser Zeit verkörpert werden müssen – ins Bild setzt und diesen Auflösungsumstand auch ausreichend genüsslich kontempliert. Ich weiß nicht, ob es der erste wirklich posthumane Film ist. Jedenfalls wird es keineswegs der letzte gewesen sein. Nach mehr als zweieinhalb Stunden adäquat unübersichtlichem Schlachtgetöse endet er tatsächlich mit einem Bild der Kontemplation. Die Arbeit ist getan, der Verantwortliche (Thanos) blickt leicht erschöpft auf sein Werk herab: Die Landschaft ist endlich leergeräumt, milchig rosa glimmend, wie von einer Morgensonne beschienen, die aus dunklen Bergen kommt.