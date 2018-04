»Mit Menschenrechten keine Pilotprojekte machen«

Die Organisation Pro Asyl erklärte am Mittwoch zum Bund-Länder-Treffen zu sogenannten AnkER-Zentren:

Beim Bund-Länder-Treffen in Berlin soll ausgekundschaftet werden, ob und welche Bundesländer willens sind, die »Vision« von Bundesinnenminister Seehofer von den sogenannten »AnkER-Zentren« in einer ersten Pilotphase umzusetzen. Pro Asyl warnt eindringlich vor der Errichtung solcher Massenaufnahme- und Rückführungszentren: Mit Seehofers »AnkER-Zentren« soll ausgetestet werden, wie weit man menschen- und asylrechtliche Standards herunterschrauben und den effektiven Rechtsschutz technisch weitgehend verhindern kann. Doch mit Menschenrechten macht man keine Pilotprojekte. Faire Asylverfahren würden erheblich erschwert. Rund die Hälfte aller Ablehnungen durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) wird derzeit vor Gericht korrigiert. Der Zugang zum Rechtsschutz aber, der für eine mögliche Korrektur des Asylbescheids vor Gericht unerlässlich ist, wird für Flüchtlinge in isolierten »AnkER-Zentren« abseits von Ortschaften kaum noch möglich sein.

Ein Ankommen in Deutschland, das Erlernen der deutschen Sprache und jegliche Integrationsbemühung werden so unmöglich gemacht. Das wird zu erheblichen Problemen führen, wenn die Schutzberechtigten nach langer Zeit endlich diese Zentren verlassen dürfen – schließlich bekommt ein Großteil der Asylsuchenden von BAMF oder Gerichten nach wie vor Schutz zugesprochen. (…)

In den »AnkER-Zentren« droht Schutzsuchenden ein Zwangsaufenthalt bis zu 18 Monaten mit verhindertem Zugang zu Schule, Arbeit, Gesellschaft und dringend benötigen Kontakten zu AnwältInnen und Ehrenamtlichen. Besonders Schutzbedürftige wie Kinder oder Folteropfer in solchen Unterbringungen auch nur zeitweilig zwangsunterzubringen, ist unverantwortlich.

Zur aktuellen Situation rund um den Protest der Feuerwehrleute in Berlin informierte Verdi am Mittwoch:

Die Feuerwehraktion »Berlin brennt« läuft jetzt in der fünften Woche. Seit dem 26. März stehen rund um die Uhr Berliner Feuerwehrleute mit einer Feuertonne vor dem Roten Rathaus in Berlin-Mitte, um auf die brenzlige Situation bei der Feuerwehr aufmerksam zu machen.

Bei einem ersten Gespräch des Berliner Innensenators Geisel (SPD) am 16. April mit den Gewerkschaften Verdi, GdP und DFeuG konnten erste Erfolge erzielt werden. Innensenator Geisel sicherte deutliche Verbesserungen zu. Die angesprochenen Themen betrafen Regelungen zur Einführung der 44-Stunden-Woche, die Auszahlung der angehäuften Überstunden, die Anhebung der Feuerwehrzulage und die Eingruppierung der Notfallsanitäter.

Die drei an den Gesprächen beteiligten Gewerkschaften sind sich einig, dass dem Gespräch mit Innensenator Geisel unverzüglich auch verbindliche und verlässliche Zusagen folgen müssen. Die Gewerkschaften sind weiterhin bereit, mit Gesprächen und Verhandlungen den Konflikt zu lösen. Grundvoraussetzung sei aber, dass der Senat ernsthafte Anstrengungen unternimmt, um die schwierige Situation bei der Berliner Feuerwehr zu lösen. Dazu muss er den Feuerwehrleuten, die seit über vier Wochen gegen die unhaltbaren Zustände bei der Feuerwehr protestieren, auch materiell entgegenkommen. Die Tonnen-Aktion vor dem Roten Rathaus geht solange weiter, bis es eine einvernehmliche Lösung in dem Konflikt gibt.