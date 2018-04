»Minusleistung« für Zschäpe

Die Zschäpe-Anwälte Hermann Borchert und Mathias Grasel im Juli 2017 vor dem Oberlandesgericht München Foto: Andreas Gebert/dpa Pool/dpa

Rechtsanwalt Mathias Grasel hat im Münchner NSU-Prozess die ersten beiden Jahre der Hauptverhandlung verpasst, sein älterer Kollege Hermann Borchert sogar die ersten zweieinhalb.

Für die Hauptangeklagte Beate Zschäpe, die ihre drei »Altverteidiger« schon mehrfach entpflichten lassen wollte, sind Grasel und Borchert die Anwälte ihres Vertrauens. Zu Beginn des Verteidigerplädoyers am Dienstag erklärte Borchert, der noch weniger als Grasel von der Beweisaufnahme mitbekommen hatte, er werde sich mit der Beweiswürdigung auseinandersetzen – die rechtliche Würdigung übernehme dann sein Kollege.

Borchert enthüllte außerdem, dass er derjenige sei, der Zschäpes Einlassungen zu den Tatvorwürfen formuliert habe. So war es keine Überraschung, dass er auch im Schlussvortrag für seine Mandantin den Vorwurf der Mittäterschaft bei zehn überwiegend rassistisch motivierten Morden und zwei Sprengstoffanschlägen zurückwies.

Zschäpe hatte im Dezember 2015 – nach gut zweieinhalb Jahren des Schweigens vor Gericht – eine Erklärung verlesen lassen, in der sie jede Mitverantwortung für die Mord- und Anschlagsserie des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) abstritt. Sie habe lediglich von den Banküberfällen der Neonazis Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt profitiert, mit denen sie 1998 untergetaucht war – von deren Morden und Anschlägen habe sie jeweils erst im nachhinein erfahren und sei jedes Mal entsetzt gewesen. Sie habe aber in emotionaler Abhängigkeit von Böhnhardt gelebt und befürchtet, die beiden könnten sich umbringen, wenn sie sich der Polizei stelle. Fragen dazu hatte sie ebenfalls nur schriftlich beantwortet. Borchert befand, die Tatsache, dass Zschäpe das gemeinsame Leben im Untergrund absicherte, lasse nicht auf ihren Willen schließen, sich an den von Mundlos und Böhnhardt begangenen Morden zu beteiligen. »Zumal die Mandantin dies umfassend bestreitet.«

»Borchert verlas immer wieder Teile der von ihm verfassten Einlassung Zschäpes, ganz so, als sei damit alles Notwendige gesagt«, erklärte Nebenklageanwalt Alexander Hoffmann im Anschluss. Ihre »Altverteidiger« Wolfgang Heer, Wolfgang Stahl und Anja Sturm hatten Zschäpe dringend von einer Aussage abgeraten.

Den Plan des NSU, durch Morde und Sprengstoffanschläge ohne Tatbekennung Menschen mit türkischen Wurzeln zu verunsichern und letztlich dazu zu bringen, Deutschland zu verlassen, zog Borchert in seinem Plädoyer grundsätzlich in Zweifel. Seine »Argumente«: Die Bundesanwaltschaft habe nicht erklärt, wie dieser Plan habe funktionieren sollen. In den Jahren 2000 bis 2007 habe wegen der Morde kein einziger türkischer Gewerbetreibender Deutschland verlassen oder nicht betreten – jedenfalls habe dies die Beweisaufnahme nicht ergeben. Und das Ziel einer Verunsicherung durch Anschläge mache doch gar keinen Sinn, wenn die Opfer nicht wüssten, wer die Morde begangen hat.

Mehrere Zeuginnen und Zeugen hatten allerdings – vor Borcherts Zeit in diesem Prozess – die Verunsicherung der migrantischen Communities geschildert. Zum Teil hatten Angehörige der Mordopfer lange vor Bekanntwerden des NSU gegenüber der Polizei die Vermutung geäußert, dass es ein rassistisches Motiv dahinterstecken könnte. Anschläge ohne Bekenntnis seien eine vieldiskutierte Strategie in der neonazistischen Szene gewesen, so Nebenklageanwalt Hoffmann.

In der Fortsetzung seines Plädoyers am Mittwoch betonte Borchert, Zschäpe könne kein Teilschweigen vorgeworfen werden – anders als von der Bundesanwaltschaft und einigen Nebenklägern behauptet. »Meine Mandantin hat sich nicht nur teilweise geäußert. Sie hat zu sämtlichen Punkten ausgesagt.« Es sei ihr aber nach den Erfahrungen mit der Nebenklage im Prozessverlauf nicht zu verübeln, dass sie sich nicht den zu erwartenden mehreren hundert Fragen der Nebenkläger habe aussetzen wollen. Ihre Einlassung sei nicht zu widerlegen, behauptete Borchert. Eine »absolute Minusleistung« nannte Nebenklageanwalt Hoffmann dessen Ausführungen. Zschäpes »Altverteidiger« wollen demnächst gesondert plädieren. Die Bundesanwaltschaft hat für die heute 43jährige eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert.