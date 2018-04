It’s TTIP, stupid!

Das transatlantische Geschäft steht im Mittelpunkt, auch gegen Beijing: Macron, Merkel und Trump stecken die Köpfe zusammen (Hamburg, Juli 2017) Foto: John MacDougall/Reuters

Was wird wohl herauskommen, wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel am morgigen Freitag mit US-Präsident Donald Trump zusammentrifft, um über den Strafzollstreit, die jüngsten Russland-Sanktionen und weitere Themen zu diskutieren, die der deutschen Wirtschaft unter den Nägeln brennen. Wird die Kanzlerin sich durchsetzen? Ja, hat am Dienstag Michael Grosse-Brömer (CDU), der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, verkündet: »Bislang haben wir doch immer festgestellt, dass diese Kanzlerin häufig mit guten Ergebnissen und manchmal sogar mit überraschend guten Ergebnissen von solchen Reisen zurückgekommen ist.« Vermutlich nein, hat am selben Tag sein Parteifreund Peter Beyer, Koordinator der Bundesregierung für die transatlantische Zusammenarbeit, erklärt: Die Themen, um die es gehe, seien überaus komplex; »in Politik und Diplomatie sind schon kleine Schritte unter Umständen große Erfolge«. Die sich klar widersprechenden Einschätzungen aus der Partei der Kanzlerin zeigen: Die Lage ist äußerst diffus, die Regierung hat sie auch nicht ansatzweise unter Kontrolle.

Fest steht: Die Frist, die Trump der EU in Sachen Strafzölle gesetzt hat, läuft am 1. Mai ab. Ist bis dahin keine Lösung im Handelsstreit in Sicht und gibt es auch keine Fristverlängerung, dann treten die Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl- und von zehn Prozent auf Aluminiumexporte aus der EU in die Vereinigten Staaten in Kraft. Das wäre für die europäische Indus­trie schmerzhaft, vor allem für die deutsche, die den größten Anteil an den EU-Ausfuhren von Stahl und Aluminium in die USA in Höhe von rund sechs Milliarden Euro (2017) hat. Allein die deutschen Stahlexporte erreichten im vergangenen Jahr einen Wert von 1,7 Milliarden Euro. Deutlich schwerer wöge aber eine Eskalation des Handelskonflikts. Die EU hat ihrerseits Strafzölle auf US-Produkte im Wert von gut 2,8 Milliarden US-Dollar angedroht, darunter Waren wie Bourbon-Whisky oder Harley-Davidsons, die in Bundesstaaten hergestellt werden, in denen Trump über eine starke Wählerschaft verfügt. Gut möglich, dass der US-Präsident sich das nicht gefallen lassen und weiter an der Schraube drehen wird; Zölle auf Autos etwa hat er des öfteren erwähnt. Damit würde es aus Sicht der deutschen Wirtschaft richtig ernst: Fahrzeuge und Fahrzeugteile sind mit einem Handelsvolumen von knapp 29 Milliarden Euro (2017) ihr mit Abstand wichtigstes Exportgut in die Vereinigten Staaten.

Den Kfz-Konzernen, der Paradebranche der deutschen Industrie, könnte Trump auch noch weitere gravierende Probleme bereiten. Denn Volkswagen, Daimler und BMW liefern nicht nur in die USA; sie produzieren auch Fahrzeuge dort, und zwar nicht wenige. So liegt etwa die Produktionskapazität des BMW-Werks in Spartanburg (South Carolina) bei 450.000 Autos pro Jahr. BMW ist auch der größte Autoexporteur der Vereinigten Staaten, sein bedeutendster Abnehmer ist China; Kenner schätzen die Zahl seiner in Spartanburg produzierten und in die Volksrepublik verkauften Autos auf 89.000, also immerhin ein Fünftel der gesamten Werkskapazität. Recht ähnlich verhalten sich die Dinge auch bei Daimler. Sollte der Handelskonflikt zwischen den USA und China eskalieren und Beijing, wie jüngst angedroht, die Zölle auf die Autoeinfuhr aus den Vereinigten Staaten auf 50 Prozent verdoppeln, dann hätten deutsche Autoexporteure in den USA ein größeres Problem – eines jedenfalls, das ihnen schmerzhafte Verluste beibringen könnte.

Was tun? Am liebsten wär’s der deutschen Industrie natürlich, ginge der Strafzollkelch sowohl im transatlantischen wie auch im transpazifischen Geschäft an ihr vorüber. Das allerdings ist nur eine fromme Hoffnung. Möglicherweise wird die Wirtschaft sich entscheiden müssen, wo sie für die nächste Zeit ihren Interessenschwerpunkt sieht – in den USA oder in China. Gegenwärtig kann kaum ein Zweifel daran bestehen: Die Vereinigten Staaten sind – noch! – der wichtigste Geschäftspartner der deutschen Industrie, der wichtigste Abnehmer ihrer Exporte – 111 Milliarden Euro im Jahr 2017 –, mit riesigem Abstand wichtigster Standort deutscher Auslandsinvestitionen – 255 Milliarden US-Dollar im Jahr 2015. Da reicht China trotz seines rasanten Wachstums noch nicht ganz heran.

Insofern lassen deutsche Politiker seit geraumer Zeit immer wieder durchblicken, man sei durchaus bereit, sich handelspolitisch mit Washington gegen Beijing zu verbünden, wenn Washington nur das transatlantische Geschäft nicht beschädigt. Bereits Ende 2017 ist es Berlin gelungen, auf der WTO-Ministerkonferenz in Buenos Aires mit den USA – und Japan – eine gemeinsame Stellungnahme gegen »marktverzerrende Subventionen« in der Volksrepublik abzugeben. Mitte April hat Transatlantik-Koordinator Beyer explizit erklärt, er sehe ein »gemeinsames Interesse« in einem abgestimmten transatlantischen Vorgehen gegen China. Sozusagen als Basis dafür haben die Vorsitzenden mehrerer großer Wirtschaftsverbände – etwa des DIHK, des Außenhandelsverbandes BGA und des Verbandes der Automobilindustrie – in den vergangenen Wochen vorgeschlagen, doch noch einmal über das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP nachzudenken. Um rasch zu einem Ergebnis zu kommen, könne man sich auf den Abbau von Zöllen beschränken (»TTIP minus«), heißt es bei der EU. Damit bekomme Trump den verbesserten Zugang für die US-Industrie zum EU-Markt, den er so energisch anstrebt. Vielleicht könne man im Gegenzug sogar einen verbesserten Zugang für EU-Unternehmen zu öffentlichen Aufträgen in den Vereinigten Staaten durchsetzen, hat unlängst EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström erklärt.

Mit einer Neuauflage von TTIP hätte die deutsche Industrie jedenfalls eine stabile Basis, um in etwaigen, von Washington heraufbeschworenen, globalen Handelskriegen nicht gänzlich unter die Räder zu geraten. Damit wäre zugleich wohl auch der Grundstein für ein gemeinsames transatlantisches Vorgehen in den politischen Machtkämpfen um die Weltordnung des 21. Jahrhunderts gelegt.