Treffen von Maas und Cavusoglu in New York

New York. Bundesaußenminister Heiko Maas und sein türkischer Kollege Mevlüt Cavusoglu haben nach Angaben aus Diplomatenkreisen bei einem ersten Treffen am Montag in New York über den Krieg in Syrien und die deutschen Gefangenen in der Türkei beraten. Beide Politiker seien sich einig, dass Ankara in den angestrebten politischen Prozess zur Lösung der Syrien-Krise einbezogen werden müsse, verlautete nach dem Gespräch. Maas habe dafür geworben, dass auf positive Signale der vergangenen Monate weitere konstruktive Schritte im deutsch-türkischen Verhältnis folgten. (Reuters/jW)