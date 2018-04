Ehrenbürger Bartali

Köln. Italiens Radsportlegende Gino Bartali wird 18 Jahre nach seinem Tod zum Ehrenbürger Israels ernannt, wie die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem bekanntgab. Die Ehrung ist für den 2. Mai geplant. Zwei Tage später wird der Giro d’Italia in Israel starten. Bartali gewann zweimal die Tour de France und dreimal den Giro. Im faschistischen Italien war er Fahrradkurier in der Untergrundbewegung, die zur Rettung von Juden unter anderem gefälschte Ausweispapiere herstellte. Bartali transportierte bei Trainingsfahrten Papiere und Fotos im Rahmen oder im Sattel. (sid/jW)