Abbruch in Managua

Managua. Der Fußballverband von Nord-, Mittelamerika und der Karibik (CONCACAF) hat die Meisterschaft seiner U17-Juniorinnen in Managua am Sonntag mit sofortiger Wirkung abgebrochen. Grund waren gewaltsame Proteste gegen eine Rentenreform in der Hauptstadt Nicaraguas seit Mittwoch. Das Turnier hatte am Donnerstag begonnen. Die acht teilnehmenden Nationen sollten bis kommenden Sonntag um die Qualifikation für die U17-WM in Uruguay (13. November bis 1. Dezember) kicken. Wie die drei Tickets nun vergeben werden, will der Verband noch bekanntgeben. (sid/jW)