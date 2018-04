Veranstaltung: 12. Verdi-Drucker-Tage

Anders als in manchen anderen Gewerkschaftsveranstaltungen geht es bei den Verdi-Drucker-Tagen stets politisch zu. Dieses Jahr steht vom 22. bis 24. Juni in der Verdi-Bildungsstätte »Buntes Haus« in Bielefeld die »Tarifpolitik als Gesellschaftspolitik« auf der Tagesordnung. Dazu referiert der frühere Leiter des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung, Reinhard Bispinck. »Was ist dran am Fachkräftemangel?« fragt Karl Brenke vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und mit Simon Dubbins von der britischen Gewerkschaft Unite diskutieren die Teilnehmer, welche Folgen der Brexit für Gewerkschaften dies- und jenseits des Kanals haben könnte. Anmeldung bis zum 31. Mai: frauke.menze@verdi.de. (dab)