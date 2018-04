»200. Geburtstag von Karl Marx – warum kann die Theorie des Marxismus in ihrem Wesen nicht veralten?« Vortrag von Siegfried Kretzschmar am Mittwoch, 25.4., 18 Uhr, »Villa Da­vignon«, Friedrich-Ebert-Str. 77, Leipzig. Veranstalter: Rotfuchs und Marxistisches Forum Leipzig

»Vor-Mai-Veranstaltung«. Lieder und Texte zur Arbeiterbewegung mit Jane Zahn, Vortrag von Axel Koppey, DKP Hessen. Mittwoch, 25.4., 19 Uhr, DGB-Haus, Dachsaal, Walltorstr. 17, Gießen. Veranstalter: DKP und SDAJ Gießen

»Die strafrechtliche Verfolgung von Nazi- und Kriegsverbrechern in der DDR und der BRD«. Infoveranstaltung mit Oberstleutnant a. D. Dieter Skiba und Oberst a. D. Dr. Reinhard Grimmer. Mittwoch, 25.4., 18 Uhr, Nachbarschaftshaus im Ostseeviertel, Ribnitzer Str. 1 b, Berlin. Veranstalter: Rotfuchs-Regionalgruppe Berlin-Hohenschönhausen

»Kuba nach Raúl Castro – quo vadis?« Kubas Sozialismus am Ende einer Epoche und vor einem neuen Aufbruch. Referent: Marcel Kunzmann, Aktivist in der Kuba-Solidarität. Diskussion am Mittwoch, 25.4., 19 Uhr, Naturfreundehaus, Franz-Hitze-Str. 8, Köln-Mitte. Veranstalter: Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba e. V., Gruppe Köln

»Pflegenotstand stoppen – was tun gegen Personalmangel und Kommerzialisierung?« Diskussion mit Harald Weinberg (MdB, Die Linke) und Katharina Stierl (Krankenpflegerin). Mittwoch, 25.4., 18.30 Uhr, Liebknecht-Haus, Braustr. 15, Leipzig. Veranstalter: Die Linke, Leipzig