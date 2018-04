Bis hierhin läuft’s noch gut

Keine gemeinsame Ebene: Blanche (Cordelia Wege, l.) und Eunice (Kathrin Wehlisch) Foto: Matthias Horn

Es ist nur eine kleine Begebenheit, in der sich das ganze Stück widerspiegelt. In Tennessee Williams’ »Endstation Sehnsucht« sucht Blanche Unterschlupf bei ihrer Schwester Stella und deren Mann Stanley. Das sich ehemals im Besitz der Familie befindliche Gut ist verloren, Vermögen gibt es keines, und alle Habseligkeiten von Blanche finden in einem Koffer Platz, zumeist Kleider, die edler scheinen, als sie sind, falsche Pelze und Glasdiamanten. In der beengten Behausung von Stella und Stan lässt sie einen roten Papierlampion anbringen, die nackte Glühbirne möchte sie nicht sehen, und vor allem möchte sie das grelle Licht, das scharfe Schatten wirft, vermeiden. Lieber alles weichgezeichnet. Der Lampion spiegelt ihr Weltverhältnis. »Ich will keinen Realismus, ich will Zauber«, ruft Blanche aus – und das ist ihr tragisches Verhängnis, an ihren Illusionen geht sie zugrunde.

Am Berliner Ensemble inszeniert Michael Thalheimer Williams’ Stück über die 40er Jahre in den USA als Parabel auf eine Gesellschaft im Abrutschen, als psychologische Studie der »Abstiegsgesellschaft« (Oliver Nachtwey). Die von Olaf Altmann entworfene Bühne steht als karger Block im Kontrast zum ornamentreichen Interieur des Theaters am Schiffbauerdamm, in der Mitte wie ausgefräst eine schräge Spielfläche, stark abschüssig, so dass das Abrutschen einfach, das Aufsteigen aber beschwerlich ist. Dass die Frauen mit den Stöckelschuhen – für die Kostüme zeichnet Nehle Balkhausen verantwortlich – es auf dieser symbolträchtigen Bühne immer etwas schwerer haben, ist durchaus bezeichnend, verhält es sich so doch auch in der Gesellschaft, erst recht in der Krise des Kapitalismus.

Das Verhängnis von Blanche, gespielt von Cordelia Wege, welches in ihre Zwangseinweisung in die Psychatrie mündet, besteht darin, dass sie zwar mit Stella (Sina Martens) und Stanley (Andreas Döhler) eine Welt teilt, aber nicht die Illusionen über diese Welt. Ihre Vorstellungen, Wünsche und Hoffnungen trennen sie von denen, die ihr im Grunde nahe sind. Es ist Blanche unmöglich, ihre Nöte mitteilbar zu machen, sie zu gemeinsamen Nöten zu machen. Im Gegenteil: Indem sie sich in ihrer Zauberwelt mit rotem Lampion befindet, wird es gar unmöglich, überhaupt eine Ebene gemeinsamer Mitteilung zu finden. Bei Blanche führt das zu Realitätsverweigerung und Wahnsinn, bei Stella und Stanley zu Kälte und Härte. Nach und nach verliert Blanche zwar immer mehr Schichten ihres zunächst prächtigen weißen Kleides, doch zur Einsicht in ihre klägliche Lage führt das nicht.

Das ist durchaus als Parabel auf das Verhältnis von proletarischem und kleinbürgerlichem Bewusstsein zu verstehen, wobei vor allem der Niedergang des Kleinbürgertums demons­triert wird, befeuert von dessen verkehrtem Bewusstsein der eigenen Stellung in der Gesellschaft. Im letzten Bild des Abends ist Blanche ganz unten angekommen, in der Ecke der Bühnenschräge. Alle anderen sind noch über ihr, aber auf festem Boden steht keiner. Stanley wiederholt beschwörend, dass alles gut sei. Bis hierhin läuft’s noch ganz gut, sagt einer immer wieder zu sich selbst, der aus dem 50. Stock eines Hochhauses fällt, heißt es in dem Film »La Haine«. Doch wichtig sei nicht der Fall. Wichtig ist die Landung. Blanches Tragödie steht stellvertretend für viele, denen das gleiche droht. Und angesichts dessen tut statt des billigen Zaubers Realismus Not.