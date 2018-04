Brüssel. Ein belgisches Gericht hat den einzigen überlebenden Tatverdächtigen der Anschläge von Paris im November 2015 zu 20 Jahren Haft verurteilt. Salah Abdeslam sei des versuchten Mordes an Polizisten in Brüssel 2016 schuldig, erklärte das Gericht am Montag. Sein Anwalt hatte mit Verweis auf Verfahrensfehler einen Freispruch gefordert. (Reuters/jW)