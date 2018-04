Rechter Kandidat gewinnt in Paraguay

Asunción. Der Kandidat der rechten Regierungspartei Colorado, Mario Abdo Benítez, hat die Präsidentenwahl in Paraguay gewonnen. Der 46jährige holte bei dem Votum am Sonntag 46,5 Prozent der Stimmen, wie das Wahlamt nach der Auszählung fast aller Stimmzettel mitteilte. Sein stärkster Kontrahent Efraín Alegre kam demnach auf 42,7 Prozent. Abdo ist der Sohn des ehemaligen Privatsekretärs von Diktator Alfredo Stroessner (1954–1989), den er mehrmals in Schutz nahm. (dpa/jW)